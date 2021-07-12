撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-07-12 17:25

受不少投資者吹捧，虛擬貨幣逐漸成為主流，人人都想分一杯羹，因此亦容易成為騙徒的目標。近日網絡安全公司Lookout發現在Android平台上有多達170個「挖礦」詐騙APP，其中25款更曾在Google Play上架。雖然Google已經立刻將所有程式下架，但仍然有逾9萬人曾下載並受騙，損失超過270萬！

Google Play商店竟然出現以挖虛擬貨幣為名的詐騙APP！Lookout指，有關APP主要分為「BitScams」和「CloudScams」兩種類型，前者是吸引用戶購買「虛擬硬件」以提高挖礦速度，獲得額外報酬，後者則是以雲端挖礦作招徠，這些APP除了能用加密貨幣付款，更能透過Google Play的付費系統購買。

應用程式看起來是一個非常逼真的加密貨幣挖礦服務，APP中會虛構用戶的收益、挖礦速度等，令用戶以為挖礦程式正在運作，但實際上APP中顯示的只是一堆數字，APP背後更沒有任何挖礦裝備。

程式會引誘用戶升級獲取更快的挖礦速度，而APP的介面做得相當逼真，用戶不會覺得是自己受騙。（Lookout）

騙徒看中用戶對加密貨幣的渴求，欺騙用戶購買應用程式和程式內的相關服務以獲得更好的服務，一旦購買就上當了！當用戶想兌換及提取加密貨幣，APP便會以達不到「最低餘額」或「交易待處理」為由拒絕用戶。

研究人員發現，由於這些挖礦APP內裏不含木馬病毒，因此能順利躲過Google Play的審查，在APP商店上架。現實Google Play已經將APP下架，不過已經有超過9.3萬人受騙，騙走約35萬美元！

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