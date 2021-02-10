Android用家快刪！這千萬下載App更新後有木馬病毒　上網狂彈廣告

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Android用家快Check快刪，千萬下載大熱QR Code App更新後植入了木馬病毒！近年手機保安愈來愈重要，始終非常多個人、信用卡等資料藏在手機之中，一不小心隨時被人盜用資料就麻煩。最近竟有千萬熱門下載的QR Code App，在更新後竟然植入木馬病毒程式！

早前外國資訊安全公司Malwarebytes公布一隻在Android Google Play Store下載量達1000萬以上的熱門QR Code App，去年12月更新後，竟然植入了木馬病毒！由一個正常工具App，化身成惡意軟件！始終QR Code App方便大家外出、購物等使用，相信不少Android用家總會安裝1、2個QR code掃瞄App。而這一款2017年已推出的QR Code App，竟然由一個正正常常的App，化身成惡意程式，隨時導致成過百萬的Android手機不知不覺受感染。

👇👇即睇究竟哪一款QR Code App中招？中招後又會如何？👇👇

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資料來源：malwarebytes

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