撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-02-10 12:19

Android用家快Check快刪，千萬下載大熱QR Code App更新後植入了木馬病毒！近年手機保安愈來愈重要，始終非常多個人、信用卡等資料藏在手機之中，一不小心隨時被人盜用資料就麻煩。最近竟有千萬熱門下載的QR Code App，在更新後竟然植入木馬病毒程式！

早前外國資訊安全公司Malwarebytes公布一隻在Android Google Play Store下載量達1000萬以上的熱門QR Code App，去年12月更新後，竟然植入了木馬病毒！由一個正常工具App，化身成惡意軟件！始終QR Code App方便大家外出、購物等使用，相信不少Android用家總會安裝1、2個QR code掃瞄App。而這一款2017年已推出的QR Code App，竟然由一個正正常常的App，化身成惡意程式，隨時導致成過百萬的Android手機不知不覺受感染。

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資料來源：malwarebytes

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同場加映：為了讓用戶更快地找回自己的智能手機，專用的「Find My Deivce」功能可用，就為大家準備簡易教學，只需8個步驟，就可遙距與手機連線，大大提升尋回機會。

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同場加映：WhatsApp傾密計會用到限時訊息功能外，WhatsApp在職場上亦經常用到。打工仔如何在假期時逃避上司和同事的訊息而不失禮貌？如何隱藏自己的私生活動態？以下必學13招WhatsApp技巧，幫你在職場上順風順水！

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