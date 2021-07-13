YouTube﹑Netflix 這類影片平台已經是日常生活不可缺少的娛樂，特別是隨時隨地都能看到的短片，更可能是不少人的「送飯」恩物。近年，內地短片平台發展迅速，用戶人數多達數億，潛在的廣告收入之大，令很多人都投身短片創作。同時，也出現了名為「內容搬運工」的工作，盜取其他地方的影片，上載到內地短片平台上賺取收入。



（香港01美術製圖）

近年內地的短片市場，成為中國互聯網流量增長最快的產品，截至2020年6月，互聯網用戶人數多達9.01億，而短片用戶使用率最高達87%。

（香港01美術製圖）

不過內地對網絡影片的相關法律不完善，容易出現侵權的行為，甚至有網民在網上教人如何「搬運」影片。人民網研究院統計，短片的侵權形式常見有5種：（1）全片盜用﹑（2）長片剪成短片﹑（3）畫中畫﹑（4）未經許可的「二次創作」﹑（5）剪頭尾／把logo打格

香港亦有 YouTuber 的影片，被「搬運工」搬到內地短片平台上，就算向平台投訴也沒得以處理。結果，他想到一奇招令這些「搬運工」不攻自破，數小時就讓被盜影片在內地平台下架。想知奇招是什麼？即放大下圖了解：

👇👇香港YouTuber被偷片 奇招K.O內地「搬運工」👇👇

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資料來源：rthk﹑YouTube@HEBEFACE

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