譚仔三哥 Ian陳卓賢＠MIRROR 廣告經典手機｜譚仔三哥米線日前推出新廣告，其中男、女主角分別由 MIRROR 的 Ian 陳卓賢以及小薯茄的阿冰出演，另外還有 ViuTV 經理人花姐粉墨登場，叫網民大呼驚喜。

除了演員多人留意之外，有眼尖網民就在廣告片中找到舊年代的經典手機身影，經《香港01》科技玩物記者仔細研究，發現當中至少有著 5 部經典手機，不知各位又可以認到幾多？



譚仔三哥廣告驚見5部舊手機、Sharp 903SH 之外還有…

譚仔三哥米線日前推出新廣告，其中男、女主角分別由 MIRROR 的 Ian 陳卓賢以及小薯茄的阿冰出演（圖 YouTube）

今次譚仔三哥廣告以回憶為主題，講述 Ian 飾演的第一屆 DSE 畢業生的成長歷程，廣告中除了 Ian 食米線的畫面，亦以手機作為各個年代的代表，最早出現的 Sharp 903SH 就標誌著日產摺機最為風光的時間。

片中阿冰用來為 Ian 拍照的，正是 2005 年時推出的 3G 日系機皇 Sharp 903SH，當年日系翻蓋摺機設計極受追捧（圖 YouTube）

除了令人眼前一亮的 Sharp 903SH，譚仔廣告片中尚有 4 部令人回味無窮的經典手機作品，不知各位又可否一一認出？👇👇👇按圖放大看譚仔新廣告 5 部經典型號手機👇👇👇

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$5000消費券｜政府＄5000 消費券在 7 月 4 日正式開放登記，而首批登記的香港市民在 8 月 1 日就會收到首期＄2000。

＄2000 價位以手機而言一向歸入「入門」、「廉價」位階，一時之間可能很難想像在此價位有何好機可以選擇，但其實在此價位可不止入門機，稍為降低要求的話，就連「準旗艦」規格的手機都可以買到，而且不單小米等中國品牌才有平價機，如果想要 Samsung、Nokia 等傳統大牌子，都一樣有選擇👇👇👇

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在網上常有人問要為家中學生買機有何推介、總會引發不少討論，事關選擇學生用機的要求與選擇成人用機不同，價錢不能太貴、規格又不能太差，自然在選擇購時要考慮的因素也比較複雜。《香港01》科技玩物記者就從市場上多個選擇中選擇了當中的 8 部，供大家在買機前參考一下。

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