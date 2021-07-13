iPad mini 6傳用全屏設計+側邊Touch ID似細版Air　秋季矚目登場

撰文：Mobile Magazine
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早在今年初已流傳將升級至第六代的 iPad Mini，其中一個果迷關注重點，就是產品會否告別已沿用接近九年的外觀，變成近似 iPad Air 4 的高屏佔比機身設計，並保留 Touch ID 側邊指紋鍵。資深蘋果消息達人 Mark Gurman，就似乎偏向後者。

外媒引述 Mark Gurman 在彭博社付費專欄內容，其形容第六代 iPad mini 將為「（iPad mini）九年歷史當中最大的外觀改動」，如無意外裝置將於秋季時份發佈。文章內容提到 iPad mini 6 將採用近似 iPad Air 4 的機身設計，屆時將配備蘋果最新晶片組平台（有機會為 A15 仿生晶片）。

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如果消息屬實，iPad mini 6 的機身外型，就將頗近似另一爆料達人 Jon Prosser，於更早時份展示的非官方圖片；其擁有跟 iPad Air 4 相若的機身線條及高屏佔比螢幕，同時電源線將改為面積更大的整合式側邊指紋 Touch ID 辨認裝置。另外 iPad mini 6 的螢幕尺寸，就有可能從現版本的 7.9 吋螢幕，稍稍提升至分析師郭明錤去年五月預測、約 8.5 至 9 吋的可視面積。

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【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

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