近年有多間虛擬銀行推出，更以不同的開戶優惠和高息回贈作招來，只需數分鐘就成功開戶，令越多越多人留意虛擬銀行服務。但眾多間的虛擬銀行有什麼分別呢？功能和傳統銀行又差距多少？消委會最新報告中，詳細比較香港8間虛擬銀行服務，正考慮要申請其一間就可以參考以下內容。



並不是所有虛擬銀行都能夠直接提掫現金。（資料圖片）

消委會提醒，目前各間虛擬銀行提供的服務差異頗大，部分有提供扣帳卡，可以直接提款。同時定期和活期存款的利率也有較大差異，原因是部分虛擬銀行會以較高的利率吸引新客戶。用戶需注意優惠期限，以及個人所需的服裝種類，決定申請哪一間虛擬銀行。

全8間虛擬銀行服務比較，可點下圖放大了解，部分虛擬銀行原來不能直接提取現金。如果想找虛擬銀行作定期存款，也可以在以下比較中，參考到哪一間提供的年利率更高。

👇👇天星銀行﹑螞蟻銀行﹑富融銀行﹑Livi Bank 服務比較👇👇

+ 14

👇👇Mox Bank﹑平安壹賬通銀行﹑匯立銀行﹑眾安銀行 服務比較👇👇

+ 13

資料來源：消委會@選擇月刊537

同場加映：疫苗大抽獎｜Tesla電動車／iPhone 12 科技獎品一覽｜附登記連結



疫苗抽獎｜為鼓勵市民接種疫苗，商界紛紛用銀彈攻勢谷針，其中TCL電子控股、國泰航空、恒基兆業、睿智金融、3香港、新鴻基地產等，推出不同抽獎，其中嘉民集團#goodshot抽獎活動就於今日（7月13日）10時正開始網上登記，頭獎是Tesla Model 3 Long Range電動車，價值超過60萬元！本文就為大家整合科技數碼獎品，例如iPhone 12系列、OTO按摩椅等等，方便大家登記，並附登記連結。

👇👇（嘉民集團）立即睇清獎品+參加資格+登記日期+注意事項👇👇

+ 1

想睇新鴻基地產抽 iPhone 12 活動，以及其他疫苗大抽獎？即睇：疫苗大抽獎｜Tesla電動車／iPhone 12 科技獎品一覽｜附登記連結

同場加映：消費券申請｜iPad／Galaxy Tab必買 美消委會40款平板電腦評測



＄5,000 電子消費券相信很多人都已經完成登記，等 8 月 1 日在電子錢包收錢，無論用八達﹑Alipay HK﹑WeChat Pay HK﹑Tap & Go 登記都好，已想好要用 ＄5,000 買什麼了嗎？如果打算入手平板電腦的話，以下內容就適合大家參考。美國消委會在市埸上找來 40 款平板電腦進行評測，包括效能﹑螢幕﹑使用方便程度等，評選出2021年最佳的平板電腦。

👇👇外媒評測 31 款 9 吋以上 2021 最佳平板電腦（按排名倒序排列）👇👇

+ 27

想睇埋外媒評測 9 款 8 吋以下 2021 最佳平板電腦？即睇：消費券申請｜iPad／Galaxy Tab必買 美消委會40款平板電腦評測