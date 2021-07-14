雖然去年蘋果把iPhone新機發布時間「拖」到了10月份，但今年的iPhone 13系列很可能又會回歸傳統的9月發布時間。這意味着我們離下一屆科技「春晚」只剩大概2個月的時間了。



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雖然不需要任何猜測或傳聞，我們就能肯定iPhone 13系列會迎來年復一年的相機升級。但是如果稍微關注一些新聞，我們就能發現本次iPhone在相機方面很可能會迎來近幾年最大的提升。那麼這些潛在的相機新特性能為廣大用户帶來什麼樣的拍照體驗提升呢？本文將為你一一解答。

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01 超廣角自動對焦要來了？

2019年，iPhone 12系列首次迎來了超廣角鏡頭。雖然頂配機型定價過萬，但是iPhone依然逃不掉多攝手機的宿命：超廣角質量不如主攝。質量劣勢可以是成像素質上的不足，也有可能是功能缺失的緣故。首先我們就來談一談iPhone 13部分機型可能迎來的在「功能」上的補強。

說起來大家可能不信，對手機如此重要的相機，竟然連基本的「自動化」功能都不全。這裏的「自動化」功能是指超廣角鏡頭的自動對焦。一萬多元的iPhone 12 Pro Max只有個固定焦距的超廣角鏡頭。有超廣角自動對焦的Android旗艦也是屈指可數。

不過好消息是，知名蘋果分析師郭明錤6月放出的消息稱，iPhone 13系列的Pro和Pro Max機型將會支持超廣角鏡頭的自動對焦。

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在用主攝拍照時，相機可以快速在遠、近物體間切換對焦，避免對不上焦而畫面模糊的狀況。藉助自動對焦，我們還能點擊屏幕，點哪裏就對焦到哪裏。在iPhone 12系列上，這些操作都無法在使用超廣角鏡頭時實現，大幅限制了超廣角鏡頭的適用場景。

手機上的定焦超廣角鏡頭的焦距一般都被固定在很遠的距離，只適合拍遠處景物，過近的話畫面就會模糊。如果支持自動對焦，超廣角鏡頭就可以變身「微距鏡頭」，甚至可以在極近的距離完成對焦，最終拍出比主攝更「微觀」的照片。鑑於手機上99%的單獨微距鏡頭都是「湊數畫質」，支持自動對焦的超廣角鏡頭對微距攝影的重要性就非常重要了。

目前Android手機中支持超廣角自動對焦的手機基本都是頂級旗艦，比如華為Mate40 Pro、華為Mate40 Pro+、三星Galaxy S21 Ultra 5G、OPPO Find X3、OPPO Find X3 Pro和小米11 Ultra等，很高興這次蘋果終於有機會跟上Android旗艦們的腳步了。

雖然時間有點太早，但郭明錤還聲稱iPhone 14系列會全系標配超廣角自動對焦，該功能不會再是Pro系列獨佔。

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02 超廣角畫質還會有什麼提升？

說完功能補強，我們來談談超廣角在成像素質方面的潛在升級。相比於主攝，超廣角鏡頭的畫面鋭度更低，更容易出現明顯噪點，給人感覺更「肉」、不夠清晰（尤其是晚上）。為了緩解這一問題，郭明錤稱iPhone 13 Pro和Pro Max很可能會升級超廣角鏡頭的鏡片組，從上一代的5片結構升級為6片結構，和頂級Android旗艦看齊。

雖然單純增加鏡片數量並不意味着成像素質的提升。但拋開複雜光學原理，從經濟原理上來看，多加鏡片是要付出額外成本的。所以如果多出的這枚鏡片不能對畫質有提升，精打細算，且從來不追求極致相機硬件規格的蘋果也不會決定升級。

如果iPhone 13 Pro系列迎來了超廣角畫質的升級，這裏面就會有6片式鏡片組的一份力。

03 傳感器防震不再是Pro Max機型獨佔？

去年10月份亮相的iPhone 12系列在相機方面最吸引人的升級可能就是具有一定黑科技屬性的「傳感器防震」了。

傳感器防震是一項在專業相機中使用廣泛且備受好評的技術。手機的傳統光學防震是通過鏡片組的位移來抵消抖動，iPhone 12 Pro Max的傳感器防震則不需要鏡頭組移動，直接讓傳感器動，從而抵消抖動。由於傳感器本身的重量更輕，它的位移就更敏捷，更容易跟上突發抖動，防震性能也就更好。傳感器防震能夠實現更穩的視頻錄製畫面，並降低暗光拍照的糊片率。

好消息是，傳感器防震終於不會是Pro Max版本獨佔了。供應鏈消息稱蘋果在大批量採購傳感器防震相關元器件，這意味着蘋果極有可能會在iPhone 13全系標配傳感器位移防震。如果消息屬實，對於非iPhone 12 Pro Max的用户來說，這將會是個視頻和拍照兩方面的巨大提升。

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04 更大的傳感器尺寸？

雖然沒有較為可靠的消息來源（比如郭明錤），但各種機模、渲染圖和疑似新機手機殼都突出了iPhone 13 Pro系列的一個共同點：更大的相機模組。根據以往的經驗來看，如果鏡頭數量沒有增加，更大的相機模組就意味着更大的相機傳感器。

「底大一級壓死人」一直都是衡量相機畫質的主要指標，傳感器尺寸越大，相機畫質的上限就越高。所以，在相機規格上十分上心的Android旗艦就經常會為了畫質而犧牲相機模組的體積。

如果提高傳感器尺寸的傳聞成真，iPhone 13系列就會徹底成為近些年相機提升最大的蘋果手機。不過機模和渲染圖中iPhone 13的非Pro版本並沒有明顯的相機模組體積變化，所以傳感器尺寸升級很可能還是Pro和Pro Max機型獨佔。

05 寫在最後

在萬年不變的造型和已經發布的iOS 15之外，相機的升級可能是唯二（另一個是高刷屏）能調動起那些不是每年都換新iPhone的用户購買慾望的升級點了。而且，超廣角自動對焦和傳感器防震等技術不光會給iPhone用户帶來體驗提升。由於iPhone行業風向標的作用，這些技術甚至可能在其它手機上出現。不管你是不是果粉，是不是iPhone用户，箭在弦上的iPhone 13系列都值得你去關注。

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