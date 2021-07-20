iOS 14.7更新｜iPhone用家9個必升理由！修正死機WiFi、音樂bugs

iOS 14.7更新，9個重點iPhone用家必升！早前iOS 14.7正式推出，今次不單加入一些實用新功能外，還修正了不少之前出現的bugs、問題或漏洞。基本上iPhone、iPad用家都值得立刻升級！究竟今次iOS 14.7有什麼更新重點？下文為大家詳盡解說。



iOS 14.7其中一個新增功能，便是對應MagSafe外置電池充電及逆向為電池充電功能。（Apple）

iOS 14.7早前（7月20日晚上）推出，不少果迷滿以為只是一些小修小改版本，不想升級等待iOS 15。可是其實加入不少新功能，如對應MagSafe外置充電池外，更修正了之前發現的不少問題，如WiFi死機bugs等。iPhone或iPad用家實在是值得花一點時間升級！究竟新系統有什麼升級重點？下文立刻盤點9個必升理由。

👇👇9個iPhone／iPad用家必升iOS 14.7的重點理由👇👇

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