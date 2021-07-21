雖蘋果至今尚未表態推出摺屏手機，不過在 8 吋螢幕左右細平板方面，其推出的 iPad mini 就為市場獨一份擁有頂級效能表現型號。近日有外媒獲得獨家資訊，指第 6 代 iPad mini 將配備最新 A15 仿生晶片、擁有磁吸式 Smart Connector 並改用 Type-C 傳輸埠。
外媒 9to5Mac 獨家引述消息來源，指未發佈 iPad mini 新作的產品代號為 J310，其將配備蘋果即將用在 iPhone 13 的 A15 仿生晶片，連接埠由 Lightning 改為跟 iPad Pro 及 iPad Air 4 看齊的 USB-C，同時機身亦一如早前爆料資訊，將加入 Smart Connector 並會發佈相關原廠配件。
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據透露蘋果將比照去年 iPad Air 4 採用同期 iPhone 12 配備的 A14 仿生晶片般，在推出 iPhone 13 後預計上市的 iPad mini 6，會同樣配備相同世代的 A15 仿生晶片；不過蘋果亦打算同步研發效能更佳的 A15X 晶片組，以供其他 iPad 產品使用。
預計年末發表的 iPad mini 6，從多方消息來源資訊均普遍認為，裝置將用上正面屏佔比更大的螢幕面板，同時亦頗有機會引入 iPad Air 4 相近的側邊螢幕指紋模組。如以上資訊屬實，則幾可確認 iPad mini 將繼續在細尺寸平板市場有巨大優勢。
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