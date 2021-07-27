張家朗奪 2020 東京奧運金牌｜暌違 25 年後，香港在 7 月 26 日晚上迎來第二面奧運金牌！此金牌由有「港隊劍神」之稱的張家朗在男子花劍項目奪得，作為香港人除了感到無比驕傲外，當然也想了解一下他的致勝之道，而這竟然與「斷網」不無關係？
張家朗賽前「斷網」 或有效提升專注能力、決斷力？
張家朗在確定獲得男子花劍項目之後進行了一次直播訪問，在分享感受之先，他就有提到在比賽的前一晚已經沒有使用任何社交媒體，以保持專注準備比賽。張家朗這個舉動看似微不足道，但分分鐘可能左右賽果，這個推斷還有一定的科學根據。
在 2019 年，美國密西根州立大學（Michigan State University）、加拿大麥基爾大學（McGill University）及澳洲蒙納士大學（Monash University） 就組成研究團隊，就研究社交平台上癮者在決策時的傾向，結果發現具有「嚴重」、「過度」在線習慣的社交平台用戶更傾向作出冒險決定。如果將研究結果反向推論的話，減少使用社交媒體或有助增加專注力、決斷力，尤其在勝負以毫秒計的劍撃賽事就更為重要。
短期數碼戒毒、遠離手機 8 招
數碼成癮／社交媒體上癮在這個世代頗為普遍，手機一刻也不得離手，除了拖慢工作、學習進度之外，長期亦會影響作息時間甚至認知能力。
但如何可以在適當時候放下手機？以下《香港01》科技玩物記者就找來 8 個不同的「數碼戒毒」招數，各位可以從易到難地嘗試擺脫手機的控制👇👇👇
同場加映：長氣先決！10 部大電量手機推介
縱觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。
以下繼續為大家帶來其他 9 部近一年大電之餘性價比不俗的機種，而除了小米出品，Samsung 與及其他品牌顯然也對這一板塊的用戶群甚感興趣，甚至有 7000mAh 的大電機種在市場出現👇👇👇
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同場加映：第一期消費券一出即可買、10部＄2000 以下平價手機
政府＄5000 消費券在 7 月 4 日正式開放登記，而首批登記的香港市民在 8 月 1 日就會收到首期＄2000。
雖然政府方面表明消費券是可以累積使用，但第二期＄3000 最快都需要等到 10 月 1 日才收到，如果想在近期入手新手機的話，《香港01》科技玩物記者就精選了市場上現價＄2000 以下、性價比不俗的 10 部智能手機供大家參考一下。
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