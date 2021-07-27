張家朗奪 2020 東京奧運金牌｜暌違 25 年後，香港在 7 月 26 日晚上迎來第二面奧運金牌！此金牌由有「港隊劍神」之稱的張家朗在男子花劍項目奪得，作為香港人除了感到無比驕傲外，當然也想了解一下他的致勝之道，而這竟然與「斷網」不無關係？



張家朗賽前「斷網」 或有效提升專注能力、決斷力？

張家朗在確定獲得男子花劍項目之後進行了一次直播訪問，在分享感受之先，他就有提到在比賽的前一晚已經沒有使用任何社交媒體，以保持專注準備比賽。張家朗這個舉動看似微不足道，但分分鐘可能左右賽果，這個推斷還有一定的科學根據。

張家朗在訪問時就有提到在比賽的前一晚已經沒有使用任何社交媒體（圖 TVB）

在 2019 年，美國密西根州立大學（Michigan State University）、加拿大麥基爾大學（McGill University）及澳洲蒙納士大學（Monash University） 就組成研究團隊，就研究社交平台上癮者在決策時的傾向，結果發現具有「嚴重」、「過度」在線習慣的社交平台用戶更傾向作出冒險決定。如果將研究結果反向推論的話，減少使用社交媒體或有助增加專注力、決斷力，尤其在勝負以毫秒計的劍撃賽事就更為重要。

不止張家朗，連已故的 Apple 創辦人 Steve Jobs 亦深明沉迷科技產品的禍害，明言在家中有限制自己的子女使用 iPhone、iPad 等產品的時間（圖 nTV）

短期數碼戒毒、遠離手機 8 招

數碼成癮／社交媒體上癮在這個世代頗為普遍，手機一刻也不得離手，除了拖慢工作、學習進度之外，長期亦會影響作息時間甚至認知能力。

但如何可以在適當時候放下手機？以下《香港01》科技玩物記者就找來 8 個不同的「數碼戒毒」招數，各位可以從易到難地嘗試擺脫手機的控制👇👇👇

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同場加映：長氣先決！10 部大電量手機推介



縱觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

小米旗下子品牌 POCO 出品的 POCO M3 可謂這一方面的表表者，6000mAh 電池只需要＄949 起就買得到，算是續航力至上的用戶必考慮的選擇（圖 POCO）

以下繼續為大家帶來其他 9 部近一年大電之餘性價比不俗的機種，而除了小米出品，Samsung 與及其他品牌顯然也對這一板塊的用戶群甚感興趣，甚至有 7000mAh 的大電機種在市場出現👇👇👇

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同場加映：第一期消費券一出即可買、10部＄2000 以下平價手機



政府＄5000 消費券在 7 月 4 日正式開放登記，而首批登記的香港市民在 8 月 1 日就會收到首期＄2000。



雖然政府方面表明消費券是可以累積使用，但第二期＄3000 最快都需要等到 10 月 1 日才收到，如果想在近期入手新手機的話，《香港01》科技玩物記者就精選了市場上現價＄2000 以下、性價比不俗的 10 部智能手機供大家參考一下。

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