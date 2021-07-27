張家朗勇奪東京奧運男子花劍金牌後，全港瞬間迷上這位「193劍神」，同時也令香港運動員帶來更多關注。張家朗的 Instagram 追蹤人數也急增到 28.7 萬，比起奪金前激增約24倍！趁著香港獲得第二面奧運金牌的熾熱氣氛，一齊認識一下其他香港奧運代表隊成員吧。



（香港01美術製圖）

（香港01美術製圖）

曾在2012年倫敦奧運女子競輪賽中贏得銅牌的李慧詩，可算是近年香港運動員中的人氣成員，但原來她的的 IG 追蹤者人數只有約9000人。而港隊成員現時最高人氣的，當然是剛獲得男人花劍金牌的張家朗。以下只列出部分港隊成員的 IG，大家想幫他們打氣的話，記得 Follow 他們，以及繼續留意東京奧運港隊出戰的賽事。

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東京奧運賽事激烈，有「193劍神」之稱張家朗（Edgar）成功代表香港「刺」下一面金牌，即時人氣爆燈，Instagram急升至28.3萬位追蹤人數！對於張家朗的印象，難免是一身的劍擊服，不過如果細心看劍神的IG，就會發現他私生活的一面如此可愛！這麼喜愛波鞋以及當一位貓奴，他更加紋身以證奧運奪冠的決心！

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東京奧運終在今日（23日）開幕！奧運會延遲足足一年，不少人都迫不及待看此項盛事。除了擁有技術高超的運動員外，高顏值運動員一向都成為鎂光燈下的焦點。日本作為東主國，也盛產不少美女運動員，盤點10位美得根本像明星的運動員，你又最愛哪位？

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