手機減價｜東京奧運會2020賽程現正進行得如火如荼，香港運動員亦屢創佳績，除了闖進各比賽的更後階段，男子花劍及女子200米自由泳兩個項目的運動員張家朗、何詩蓓更分別贏得賽事的金、銀獎牌。

為了慶賀香港運動員在東奧2020取得佳績，香港有不少商戶都大搞優惠與民同樂，電子產品零售商 AT+ 更有 iPhone 12 Pro 系列的勁減限時優惠！



AT+ iPhone 12 Pro 系列金、銀色勁減最多＄1300

張家朗、何詩蓓兩位運動員不單在東京奧運會上有出色成績，而且更帶挈香港人有平價 iPhone 買

本地電子產品零售商 AT+ 稍早前在其 Facebook 專頁上宣布，為了恭賀張家朗、何詩蓓兩位運動員於東京奧運贏得金、銀牌，旗下分店將會大搞限時優惠 － iPhone 12 Pro、iPhone Pro Max 系列機種的各個儲存型號都有價減、最多減＄1300，不過就只限金、銀兩色的版本。限時優惠時間到 8 月 1 日就結束，各位可以按此了解各個型號 iPhone 12 Pro 的優惠價格👇👇👇

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$5000 消費券第一輪派錢，將在 8 月 1 日送到市民登記的 4 個電子支付平台上。各間電器商也陸續推出消費券優惠，如友和﹑ElecBoy 8 月 1 日都同時推出數碼產品折扣，Dyson﹑iPhone 12 Pro Max﹑TCL Soundbar 每日激減限量搶。

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政府＄5000 消費券在 7 月 4 日正式開放登記，而首批登記的香港市民在 8 月 1 日就會收到首期＄2000。



雖然政府方面表明消費券是可以累積使用，但第二期＄3000 最快都需要等到 10 月 1 日才收到，如果想在近期入手新手機的話，《香港01》科技玩物記者就精選了市場上現價＄2000 以下、性價比不俗的 10 部智能手機供大家參考一下。

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