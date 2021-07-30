消費券第一期將在 8 月 1 日到手，有多少玩家打算用來升級電腦硬件或電競裝備，以及入手 PS5﹑主機遊戲呢？如果不想去到黃金才逐間問能夠使用消費券的話，就可以預先參考以下12間黃金商埸門市的收費方式，以及使用消費券要支付多少手續費的詳情。



八世紀電腦有限公司（香港01美術製圖）

八世紀電腦有限公司（香港01美術製圖）

八世紀電腦

黃金商場大型電腦配件商店，能找到各大品牌電競配件，包括Logitech 和 Steelseries 等的電競滑鼠和鍵盤。目前只能使用 Tap & Go 支付，而且收取 3% 手續費。想了解黃金商埸其他商店接受的消費券支付方法，以及手續費的話，即點下圖放大睇：

👇👇$5000消費券買PS5／電腦產品 黃金商埸12店收費方式一覽👇👇

+ 21

👇👇18間電器店支援的消費券電子支付方法一覽👇👇

+ 20

同場加映：消費券提款教學 八達通/WeChat/AliPay/Tap&Go 做漏一步都無錢



消費券第一期｜政府發放的＄5000 消費券第一期、即其中的＄2000 將會在 8 月 1 日發放予首批登記市民，但因為今次分開以四個支付平台派發，仍然有不少人對於消費券的領取程序感到困惑。



趁八達通、Tap & Go、WeChat Pay 以及 Alipay HK 幾個平台都相繼有說明出爐，《香港01》科技玩物記者就整合了已發放的資料，供各不同平台的用戶參考一下。

👇👇👇按圖放大看：以八達通卡提領消費券程序及注意事項👇👇👇

+ 1

想睇埋WeChat/AliPay/Tap&Go提領消費券程序及注意事項？即睇：消費券提款教學 八達通/WeChat/AliPay/Tap&Go 做漏一步都無錢

同場加映：$5000消費券買iPhone攻略 Apple Store收八達通？這平台回贈最高



根據消費券的使用期限，就算分開兩期發放，其實仍有時間可以一次過用盡$5000，而全部派發的10～12月正是新 iPhone 推出的時期，應該很多人想用消費券換 iPhone。以下將公開消費券買 iPhone 應用那一個支付平台更好，以及分享應去 Apple Store買還是買 Gift Card 更好。

👇👇Apple Store／iPhone經銷商支援的消費券電子支付方法一覽👇👇

+ 7

想知消費券哪個平台買iPhone 最高回贈？即睇：$5000消費券買iPhone攻略 Apple Store收八達通？這平台回贈最高