消費券買手機｜政府發放消費券的第一期＄2000在 8 月 1 日正式發放到首批登記的市民手上，突然多出一筆錢，不少市民都指會用來購置新手機，而除了早前為大家介紹＄2000 內可以買到的平價手機之外，《香港01》科技玩物記者亦找來 10 部需要在＄2000 以上稍補一筆錢，但規格、品牌相對更佳的手機供各位選擇。



10部＄2000價位抵買手機推介

＄2000 以上的價位，已經算踏入中價門檻，是以可以選擇的手機在硬件配套上會更強；而與此同時，一些推出 1～2 年的舊代頂級旗艦，亦會因清貨壓力而令價錢下調至此位置，如果手頭較寬裕、又對規格／功能有需求的用戶，真的不妨考慮一下補錢買機。

ASUS ZenFone 6 為例後繼兩代已經上市，其街價已貼近＄2600，非追新族的話值得考慮（蔡浩騰攝）

以 2019 年推出的 ASUS ZenFone 6 為例，其翻轉鏡頭目前仍然只有 ASUS 獨有，而且內裡採用仍然當打的 Qualcomm S855 處理器，規格、功能不俗，然而因為後繼兩代已經上市，其街價已貼近＄2600，非追新族的話值得考慮。

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如果真的不想要用過第一期消費券的金額，《香港01》科技玩物記者就另外精選了市場上現價＄2000 以下、性價比不俗的 10 部智能手機供大家參考一下。

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縱觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

以下繼續為大家帶來其他 9 部近一年大電之餘性價比不俗的機種，而除了小米出品，Samsung 與及其他品牌顯然也對這一板塊的用戶群甚感興趣，甚至有 7000mAh 的大電機種在市場出現👇👇👇

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