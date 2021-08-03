Android 舊手機退役｜縱然 Android 系統年年都有大更新，但仍然有不少用戶依然在使用採用老舊版本的 Android 手機，而為了進一步解決 Android 生態的「碎片化」問題，Google 近日就決定使出殺手鐧 － 停止對舊版本 Android 手機提供支援、甚至讓它們不能登入作為 Android 核心的 Google 服務。
再見薑餅、Google 停止支援 Android 2.3.7 或之前系統
Google 方面日前宣布，將由 9 月 27 日 起禁止所有運行 Android 2.3.7 或更舊版本的機種登入 Google 服務，是 Google 首次作出類似決定，外界認為此舉與 Apple 逐年停止 iOS 對舊機支援類似，如果可以成為每年的恆常動作，預計可以對減少 Android 系統「碎片化」有一定幫助。
其實至今 Android 2.3 系列系統已經推出接近 10 年，無法升級上後續 4.0 Ice Cream Sandwitch 版本的手機，通常都因為硬件規格有所局限，即使勉強繼續使用，很多 Apps 亦不能夠暢順運作，的確也是時侯淘汰，只不過作為經典一代系統，今次被停止支援的機種當中，有不少是意義深遠的經典機種，例如以下的 10 部👇👇👇
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其實現在 Android 手機的選擇比從前更多、規格更強，而且價錢都不貴，適逢香港政府派發消費券的第一期 ＄2000，《香港01》科技玩物記者就另外精選了市場上現價＄2000 以下、性價比不俗的 10 部智能手機供大家參考一下。
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縱觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。
以下繼續為大家帶來其他 9 部近一年大電之餘性價比不俗的機種，而除了小米出品，Samsung 與及其他品牌顯然也對這一板塊的用戶群甚感興趣，甚至有 7000mAh 的大電機種在市場出現👇👇👇
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