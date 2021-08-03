Android 舊手機退役｜縱然 Android 系統年年都有大更新，但仍然有不少用戶依然在使用採用老舊版本的 Android 手機，而為了進一步解決 Android 生態的「碎片化」問題，Google 近日就決定使出殺手鐧 － 停止對舊版本 Android 手機提供支援、甚至讓它們不能登入作為 Android 核心的 Google 服務。



再見薑餅、Google 停止支援 Android 2.3.7 或之前系統

Google 方面日前宣布，將由 9 月 27 日 起禁止所有運行 Android 2.3.7 或更舊版本的機種登入 Google 服務，是 Google 首次作出類似決定，外界認為此舉與 Apple 逐年停止 iOS 對舊機支援類似，如果可以成為每年的恆常動作，預計可以對減少 Android 系統「碎片化」有一定幫助。

Android 2.3、亦即代號 Gingerbread「薑餅」的一代系統，誕生在 Android 手機最「百花齊放」的時代，同時曾被視為最多人使用的 Android 系統版本之一。（蔡浩騰 攝）

其實至今 Android 2.3 系列系統已經推出接近 10 年，無法升級上後續 4.0 Ice Cream Sandwitch 版本的手機，通常都因為硬件規格有所局限，即使勉強繼續使用，很多 Apps 亦不能夠暢順運作，的確也是時侯淘汰，只不過作為經典一代系統，今次被停止支援的機種當中，有不少是意義深遠的經典機種，例如以下的 10 部👇👇👇

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其實現在 Android 手機的選擇比從前更多、規格更強，而且價錢都不貴，適逢香港政府派發消費券的第一期 ＄2000，《香港01》科技玩物記者就另外精選了市場上現價＄2000 以下、性價比不俗的 10 部智能手機供大家參考一下。

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縱觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

以下繼續為大家帶來其他 9 部近一年大電之餘性價比不俗的機種，而除了小米出品，Samsung 與及其他品牌顯然也對這一板塊的用戶群甚感興趣，甚至有 7000mAh 的大電機種在市場出現👇👇👇

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