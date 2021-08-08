消費券2000蚊蒸氣焗爐之選，Panasonic、Sharp、Toshiba、Rasonic等｜第一期消費券不少人都已經入手吧，想為家中添置健康的煮食廚具，蒸氣焗爐無疑是不錯的選擇。想找2000蚊左右蒸氣焗爐，Panasonic、Sharp、Toshiba、Rasonic等大牌子都有不錯的選擇。今次記者就為盤點多款約二千元的蒸氣焗爐外，還帶來早年消委會為市面上各大牌子的蒸氣焗爐評分，以及使用貼士。



近年潮流掀起健康飲食，主打少油少鹽煮食的、多功用的蒸氣焗爐成不少家庭新寵。而且近來不少平價的蒸氣焗爐推出，令用家選擇更多。現時不少二千多元的款式，大都附有非常不錯的功能，可作蒸煮、烤焗、甚至氣炸等，一機多用。今次記者為大家總合現時市面上多款二千各大品牌的蒸氣焗爐，規格功能比併外，亦為大家於市面格價。

（林勇攝）

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同場加映：消委會對使用蒸氣焗爐的安全使用建議及8款熱賣款式評測



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同場加映：蒸焗爐格價、惠而浦/樂聲/東芝/德國寶等22款規格、市場售價比較！總合市面上當中22款熱賣蒸焗爐款式的規格及市場售價！



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