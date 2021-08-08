消費券2000蚊蒸氣焗爐之選，Panasonic、Sharp、Toshiba、Rasonic等｜第一期消費券不少人都已經入手吧，想為家中添置健康的煮食廚具，蒸氣焗爐無疑是不錯的選擇。想找2000蚊左右蒸氣焗爐，Panasonic、Sharp、Toshiba、Rasonic等大牌子都有不錯的選擇。今次記者就為盤點多款約二千元的蒸氣焗爐外，還帶來早年消委會為市面上各大牌子的蒸氣焗爐評分，以及使用貼士。
近年潮流掀起健康飲食，主打少油少鹽煮食的、多功用的蒸氣焗爐成不少家庭新寵。而且近來不少平價的蒸氣焗爐推出，令用家選擇更多。現時不少二千多元的款式，大都附有非常不錯的功能，可作蒸煮、烤焗、甚至氣炸等，一機多用。今次記者為大家總合現時市面上多款二千各大品牌的蒸氣焗爐，規格功能比併外，亦為大家於市面格價。
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同場加映：消委會對使用蒸氣焗爐的安全使用建議及8款熱賣款式評測
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同場加映：蒸焗爐格價、惠而浦/樂聲/東芝/德國寶等22款規格、市場售價比較！總合市面上當中22款熱賣蒸焗爐款式的規格及市場售價！
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消委會8款蒸焗爐評比 4大選購/使用貼士 附2021年22款機格價惠而浦/樂聲/東芝/德國寶 22款蒸焗爐規格/格價 附消委會評分Philips/Récolte等22款氣炸鍋 零售/網店格價 附消委會12款評測Dyson新出兩款極輕吸塵機 Ommi-glide、Micro 1.5kg 最平$3380Tesla Model Y實車 平玩SUV電動車 規格一覽｜34款車消委會評分消費券耳機優惠｜Fender/Sony/Bose藍牙耳機喇叭 12款$2000內買到