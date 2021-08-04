NETFLIX 8月下架的作品數目不多，但當中不少是高評分的電影，例如票房冠軍的《思‧裂》、奧斯卡金像獎最佳音效剪輯的《追擊拉登行動》以及榮獲奧斯卡金像獎最佳導演等5大獎項的《雷霆救兵》。這些佳作是不少電影人的心頭好，當中電影色彩及鏡頭運用都有好多值得鑑賞的地方，光看一次絕對不夠！



《盜海豪情：8美千嬌》（Ocean's 8）NETFLIX 下架日期：8月7日（《盜海豪情：8美千嬌》劇照）

【1】《盜海豪情：8美千嬌》（Ocean's 8）

下架日期：8月7日

《盜海豪情》系列全新故事線，演員陣容鼎盛有Sandra Bullock、Cate Blanchett、Anne Hathaway等等！不過別以為這是一套經典犯罪動作片，其實只是普通的美國喜劇電影，7位奇女子各有故事，一齊組隊做賊，喜喜鬧鬧的相處譜出一個個笑話！

《失驚無神一家人》NETFLIX 下架日期：8月8日(《失驚無神一家人》劇照)

【2】《失驚無神一家人》（Instant Family）

下架日期：8月8日

《失驚無神一家人》以寄養家庭為主題的一部喜劇電影，不說不知，原來故事是編導兼監製Sean Anders的親身經歷！導演現實中收養了三名親兄弟，寫劇本時又訪問過不同的寄養家庭及社工，又以寄養少女Lizzie作為角色藍本。導演以幽默抵死的方式，深入淺出表明寄養家庭的喜樂，電影去到最後一場戲其實都幾感人。

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Netflix 經常更新各種影視作品加入影片庫，可是App內的分類選單卻未能完全顯示所有影片。之前推出過30個最常用的片種代碼，本文將再展示40個另類劇種的代碼，方便大家搜尋更加專門的電影節目。

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