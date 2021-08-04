電腦節優惠2021｜香港電腦通訊節去年因肺炎疫情關係而被迫取消，但就即將在今個 8 月正式回歸！而在消費券刺激下，相信市民的消費慾都大增，期望知道場內有何減價、必買筍貨？以下就先與大家睇睇主辦單位提供的優惠。



「激安大購賞」買減價貨、最平 0.2 折？

《香港電腦通訊節 2021》將會於 8 月 20～23 日一連四日在香港會議展覽中心舉行，主辦方香港電腦商會今年就繼續增設「激安大購賞」環節，不過由於防疫等原因，今年的激安大購賞就不再以「先到先得」的形式進行，而是改用 App 登記、再抽籤的方式分發優先入場及購買平價貨的資格。👇👇👇

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雖然「激安大購賞」變成了另一個大型的抽獎環節，但為了有效避開了開場時的混亂場面、以及減少社交接觸，亦是一個相當利民的措施。而減價貨品又的確相當有吸引力，部份甚至是以低過半價的價錢限量發售。

其中原價＄569 的 TP-Link 路由器 Archer C2300，將以＄10 低價限量發售 17 部，雖然規格並非最新，但低過 0.2折水平的低價又的確相當吸引。(圖 TP-Link)

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人人有份 3 大獎賞、入場即抽幸運卡當錢使？

1. 非指定日子或現場登記的「電腦節club」會員，即可獲$10購票優惠券，以優惠價$25入場（原價$35）。官方另指程式將陸續推出更多優惠，包括獎品換領、填問卷換禮品等。

2. 每位購票入場人士均會獲發一張幸運卡，面值分別為10元、20元、30元、50元、100元，至500元不等，使用數目不限，亦不設最低消費。

3. 今屆電腦節大會指定電子支付服務商 SPECTRA Technologies Holdings Co. Ltd. 為了鼓勵入場人士消費時使用電子支付工具付款，展會期間每日送出總值 $1,000 超市禮券給使用 SPECTRA SoePay 電子支付服務的客戶。客戶可憑每張消費滿港幣 $500 即日的SPECTRA SoePay 電子支付收據連同商戶發票，於當日下午3點正到SPECTRA SoePay展位 Q13-Q14 換領價值$50之超市禮券。每日名額20份，先到先得，換完即止。

同場加映：消費券首期一出即買 三星/小米 10部$2000內高質平價手機



適逢香港政府派發消費券的第一期 ＄2000，《香港01》科技玩物記者就另外精選了市場上現價＄2000 以下、性價比不俗的 10 部智能手機供大家參考一下。

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同場加映：長氣先決！10 部大電量手機推介



縱觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

以下繼續為大家帶來其他 9 部近一年大電之餘性價比不俗的機種，而除了小米出品，Samsung 與及其他品牌顯然也對這一板塊的用戶群甚感興趣，甚至有 7000mAh 的大電機種在市場出現👇👇👇

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