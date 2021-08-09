WhatsApp推「只看一次」圖片影片發送功能　加強私隱但有一大敗筆

有好多網友都有用開 Telegram 都知道內有一個 「睇一次」影片及圖片的功能，用戶只要選用這個功能發送影片及圖片，對方只能夠睇一次就會自動消失。而 WhatsApp 近日就推出了一個相同的功能！



用戶近日會收到 WhatsApp 更新，更新後於發送圖片及影片時會發現多了類似時針的圖示。用這個功能發送的圖片及相片，對方只能看一次就會自動消失，如果接收者於14天內都未打開相應的照片及影片，就會於對話中自動刪除。

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不過目前使用這個功能時，無法阻止對方於屏幕上截圖，相信是這個新功能最失敗的地方。

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