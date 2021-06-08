月前曾有消息指 WhatsApp 或推出能以單帳戶登入多個裝置的功能，較早前經 WhatsApp 總裁 Will Cathcart、跟母公司 Facebook 掌舵人朱克伯格確認，將於未來兩個月內在公共測試版本推出，並能在非手機平台如 iPad 上使用。
根據朱克伯格及 Will Cathcart 回覆外媒 WABetaInfo 報導，未來版本 WhatsApp 將加入三個新功能，包括曾在月前提及的單帳動多裝置登入功能，即將在未來兩月公共測試版本作為新功能推出。
屆時除了持有號碼手機外，WhatsApp 帳號將能在多至四部裝置上登錄，即使手機未能連網，仍能經其他裝置進行 WhatsApp 通訊。與此同時，非手機裝置如 iPad 亦將受惠，透過多裝置登入使用 WhatsApp。
除此之外，朱克伯格又提到未來 WhatsApp 將針對即時通訊軟體訊息私密性保護，推出更注重私隱及保密的 Disappering Mode 消失模式、跟 View Once 一次性訊息內容功能。
根據報導提供的 WhatsApp 介面截面，消失模式啟動後，新增對話文字與媒體內容、將不會再永久在通訊之間保存，而會於對話後七日直接從系統刪除，以節省儲存空間及進一步保障私隱。而一次性訊息就更直接，發送訊息前點擊該功能後，發出的文字及內容只能供接收方查閱一次就會自動銷毀，提高傳送敏感訊息內容的安全性（儘管對方可以截屏方式留底）。
延伸閱讀：都係唔想再用WhatsApp？即睇Signal必學懶人包▼▼▼
延伸閱讀：
[4G] 限速 21Mpbs Plan 資料整理: 各台基本 4G 數據計劃 $68 起，HKBN 加推無限數據計劃
兩部手機都可以共用一個 Whatsapp? 兩機一Whatsapp 教學！
【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】