撰文： Mobile Magazine 最後更新日期： 2021-06-08 08:00

月前曾有消息指 WhatsApp 或推出能以單帳戶登入多個裝置的功能，較早前經 WhatsApp 總裁 Will Cathcart、跟母公司 Facebook 掌舵人朱克伯格確認，將於未來兩個月內在公共測試版本推出，並能在非手機平台如 iPad 上使用。

根據朱克伯格及 Will Cathcart 回覆外媒 WABetaInfo 報導，未來版本 WhatsApp 將加入三個新功能，包括曾在月前提及的單帳動多裝置登入功能，即將在未來兩月公共測試版本作為新功能推出。

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屆時除了持有號碼手機外，WhatsApp 帳號將能在多至四部裝置上登錄，即使手機未能連網，仍能經其他裝置進行 WhatsApp 通訊。與此同時，非手機裝置如 iPad 亦將受惠，透過多裝置登入使用 WhatsApp。

除此之外，朱克伯格又提到未來 WhatsApp 將針對即時通訊軟體訊息私密性保護，推出更注重私隱及保密的 Disappering Mode 消失模式、跟 View Once 一次性訊息內容功能。

根據報導提供的 WhatsApp 介面截面，消失模式啟動後，新增對話文字與媒體內容、將不會再永久在通訊之間保存，而會於對話後七日直接從系統刪除，以節省儲存空間及進一步保障私隱。而一次性訊息就更直接，發送訊息前點擊該功能後，發出的文字及內容只能供接收方查閱一次就會自動銷毀，提高傳送敏感訊息內容的安全性（儘管對方可以截屏方式留底）。

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