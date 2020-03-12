【新冠肺炎】遙距工作只靠WhatsApp聯絡？　推薦10大線上會議軟件

武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎，Covid-19）病毒疫情來襲，為了避免群聚感染，不少企業近月都讓員工居家工作，而部分學校也延長假期讓學生們不用到校，大種家都為了減少群聚感染的風險，想出應變措施。

只是防疫要做，各種工作事務也必須持續推動，這時候就會非常慶幸如今是網路時代，再加上許多通訊軟體都具備即時線上視訊的功能，解決不少公司、師生在開會、上課需求的燃眉之急啊！

DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出十款好用流暢的遠距會議、線上學習APP，在這非常時期會是防疫不可或缺的好幫手啊！

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3、Skype【有共享螢幕功能】

用戶可以透過Skype整合式的螢幕畫面分享，在通話時輕鬆地分享簡報、相片和螢幕上的任何內容，還能將檔案拉到交談視窗中，即時分享最多300 MB大小的相片、影片及檔案，除此之外Skype還有「錄製會議」並儲存的功能，錄製完成的內容會張貼在Skype聊天中使用30天，對許多公司來說是很棒的功能啊！喔對了，Skype具備有10種語言的語音翻譯和60多種語言聊天翻譯，在進行跨國會議的時候根本就是無敵了。

用戶可以透過Skype整合式的螢幕畫面分享，在通話時輕鬆地分享簡報、相片和螢幕上的任何內容（Facebook@Skype）

2、U【有共享螢幕功能】

U 會議、U簡報等主打線上會議超好用的系統體驗～可以在Windows、Mac、iOS、Android 的個人電腦和行動裝置上，進行高品質雲端視訊會議，還曾經被選為「2020 年最佳網路視訊會議軟體」，桌面分享功能讓用戶在視訊會議中分享簡報、報表，還能透過虛擬雷射筆、白板等方式互動，免費版本可提供多達25人同時加入會議，完整的功能讓公司行號可以進行各種線上研討會、教育訓練等活動。

U 會議、U簡報等可以在Windows、Mac、iOS、Android 的個人電腦和行動裝置上，進行高品質雲端視訊會議（U官網截圖）

1、LINE【有共享螢幕功能】

LINE的視訊通話不久前增添幾項新功能，不只記事本可以支援訊息強調的字體效果，在進行視訊通話及直播功能的時候，也多了許多濾鏡可以選擇，還有背景模糊的功能，讓用戶就算素顏、家裡亂七八糟也可以安心使用LINE和同事進行視訊開會（太人性化了吧），除此之外還有「分享螢幕畫面」功能，讓用戶可以邊看簡報邊說話，不過目前這個功能僅限一對一視訊通話。

LINE的視訊通話不久前增添幾項新功能，不只記事本可以支援訊息強調的字體效果，在進行視訊通話及直播功能的時候，也多了許多濾鏡可以選擇（LINE 官方部落格）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月02日至2020年03月01日，共兩年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『線上視訊工具APP』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

開會、開課輕鬆搞定！居家遠距會議、線上學習10大APP（《DAILYVIEW網絡溫度計》授權使用）

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