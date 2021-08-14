提到小米，總會先想到小米手機、小米手環、小米行動電源，這些都是已經推出許久的長青產品。從 3C 產品跨足家電產品，自成一國的智慧科技，本篇 Dappei 要推薦「小米好物」，可以串連多樣小米產品一起使用的便利性，加上全白簡單大方的外觀，不只讓生活十分便利而且處處都是美感！



1. 米家無線吸塵器 mini

靈巧方便好攜帶的「米家無線吸塵器 mini」讓整理家裡變得很輕鬆！體積大約是一個保溫瓶的大小，重量大約 0.5 公斤，強勁吸力搭配不同的刷頭，各個角落都不放過，放在車上隨時保持座椅的乾淨，完全不佔空間。

▼▼▼即睇7大「小米好物」，為生活打造美感！▼▼▼

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Dappei 結語：

疫情肆虐大家都更注重居家生活品質了，小米一系列的產品都直擊搭編的心，不只是方便，就連外觀都很耐看，放在家中看了心情好，想耍懶時不用移動就可以遠端遙控，超級便利啦！



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原文：「小米」好物推薦：除了手機，相片機、吸塵器、電扇、音箱 ⋯⋯ 7 樣實用家電提升生活品質！

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