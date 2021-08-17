隨著5G網絡信號的不斷普及，越來越多的普通用戶已經逐漸不再滿足於短訊、電話、WhatsApp等常規操作，手機拍照、拍攝也已成為用戶日常娛樂之一，作為專業數碼編輯，今天我就來為大家科普一下，手機鏡頭像素從無到一億究竟走了多久。



▼▼▼點圖了解手機鏡頭像素從零到一億究竟走了多久？▼▼▼

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2021年，相信我們能夠看到更多的一億像素設備

手機鏡頭發展史即將進入第21年，這注定是全新的開始，越來越多的手機廠商會逐步推出自家的一億像素設備，三星、小米仍然是此間主力。

眾所周知，今年小米11還在使用三星的初代一億像素傳感器HMX，儘管在整個手機市場來看還是主流，但是明顯在拍照方面已經遜於三星S21系列，那如何解決這個事呢？答案就是等待三星下一代技術。

據圈內數碼博主爆料，2021年三星還會加大在傳感器研發，甚至還會發布一顆2億像素的傳感器，並且使用9合一像素技術或者16合一技術來增大單位像素面積。

如果所料不假的話，今年這顆2億像素傳感器，三星還會給到下游手機廠商使用，不出意外的話還會是小米接手，不過到底是小米數字系列旗艦還是CC系列旗艦就暫不得知了，不過新傳感器很有可能助小米登頂DxOMark。

手機鏡頭發展的前幾年，夏普一直在引領行業的發展，拿出了許多可以稱之為改變市場的技術。現如今，三星已然成為手機拍照行業的領頭羊，旗下鏡頭傳感器的表現也是可圈可點的，在未來的日子裡，期待三星能夠為我們帶來更加頂尖的技術，做到隨拍隨剪即刻上傳，人人都是Vlogger，未來可期。

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