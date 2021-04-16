撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-04-16 07:23

在「大哥」小米逐步向高端發力後，Redmi便從其手裏接過性價比的「接力棒」，為大家帶來了諸如Redmi 9、Redmi K30系列等機型，其自身也因性價比屬性而圈了一波粉。2021年開年，Redmi手機繼續發揮自身特長，正式發佈了K系列最新機型Redmi K40系列。

新發布的Redmi K40系列也延續了去年K30系列較高的話題度。同時相較於兩位「同門大哥」，1999元人民幣起的Redmi K40從價格到體驗都給小剛帶來了驚喜。那麼這款被稱為旗艦手機「焊門之作」的Redmi K40表現究竟如何？接下來小剛將為大家揭曉。

👇👇👇相關圖輯：Redmi K40 系列三機主力賣點👇👇👇

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01 外觀：輕、薄、靚

作為Redmi K30的正統續作，Redmi K40在外觀這方面也被「拿捏得死死的」。手機整體採用了與小米11類似的家族化外觀設計，即打孔屏+矩形後攝模組，只不過Redmi K40正面採用了居中打孔方案且手機背部的後攝模組形狀更近似於圓角矩形，而小米11的後攝模組形狀更近似於方形。

除了外觀和小米11很像外，Redmi K40給小剛的印象就是輕薄：不到200g的重量再加上7.8mm的厚度及中間厚兩邊薄的人機工學設計使得單手握持Redmi K40較為舒適。我們此次拿到的是亮黑配色的Redmi K40，這款配色由於材質原因導致機身背部較容易成為「指紋收集器」，這一點對於習慣於手機「裸奔」的用户而言顯然不是那麼的友好。

屏幕方面，此次Redmi K40採用了一塊由三星E4發光材料打造的6.67吋直面屏。拋開與小米11相同的三星E4材質不談，這塊屏幕還支持120Hz高刷新率+360Hz三指觸控採樣率、1300nit的最高屏幕亮度、DCI-P3廣色域及Ture Tone（原彩顯示），可根據環境色温自動調節手機屏幕色温。前攝開孔方案為居中打孔，孔徑為2.76mm。從視覺觀感到實際使用體驗，Redmi K40的屏幕都令小剛滿意。

另外，此次Redmi還針對部分用户長時間手機閲讀的需求在Redmi K40系列中加入了對紙質護眼模式的支持。該模式在暖色模式的基礎上增加了真實紙張的紋路，用户還可以對「紙張」的色彩進行調整。

手機背部設計方面，此次Redmi K40系列採用了跑道型設計，即主攝、長焦位於模組兩側，超廣角鏡頭和麥克風「夾」在中央，雙層後攝凸起的弧度一致。這樣設計的好處是保證擁有整齊的背部視覺的同時提升整體辨識度，讓手機整體線條設計更加協調。

值得注意的是此次Redmi K40採用了側邊指紋識別方案，機身右側分別排列了音量鍵及人體工學指紋識別鍵，其指紋識別面積略有擴大。而且這枚指紋識別按鍵除了能夠幫助用户快速解鎖手機之外還擁有更多自定義操作，比如直接打開支付寶健康碼、微信掃一掃等功能或部分系統應用，方便用户的日常使用。

總體來看，Redmi K40手機外觀與小米11較為類似，既能夠保證辨識度又可以將機身做得更為輕薄美觀，不過機身背部的抗指紋效果不佳略顯遺憾。

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02 性能：日常、遊戲場景均夠用

除了擁有輕薄靚麗的手機外觀之外，Redmi K40的硬件性能在該價位手機中依然夠「頂」。此次Redmi K40擁有7nm工藝驍龍870處理器+LPDDR5內存+UFS3.1閃存這樣一套性能方案並支持WiFi6，手機性能有保證。

我們用Redmi K40運行了安兔兔跑分、3DMark等測試項目，其中Redmi K40分別獲得了694299及4278的成績，在GeekBench 4中Redmi K40獲得了單核4606，多核13311的成績。除了常規的跑分項目外我們還用Redmi K40進行了主流手遊測試，實測如下：

從圖表可以看出，Redmi K40在較高畫質條件下運行《和平精英》時平均幀數為59.9幀，同樣條件下運行《王者榮耀》時平均幀數為60.4幀，運行《使命召喚手遊》時平均幀數為60.1幀。在120Hz屏幕、杜比全景聲、X軸線性馬達及液冷立體散熱的幫助下，Redmi K40可為玩家帶來較為出色的遊戲體驗。

同時在360Hz三指觸控和超分辨率觸控的幫助下，Redmi K40在運行《和平精英》等槍戰類手遊過程中可以幫助玩家實現諸如「移動+瞄準+射擊」這類需要三根手指進行的「高端操作」，而高觸控率+高刷新率也讓玩家在遊戲中與別人剛槍時更有優勢。

續航方面，Redmi K40擁有一塊4520mAh電池，在支持33W快充的同時還十分「不環保」地附贈了快充頭。我們對Redmi K40進行了包括4K視頻錄製、1小時遊戲運行及1小時B站視頻播放在內的3小時重度續航測試，經歷此次測試後Redmi K40仍舊剩餘55%的電量。這種續航水平在同價位手機中屬於「常規表現」，重度使用的話還是少不了一天多充。

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03 影像：1999元手機的後置三攝依舊能「打」

雖然Redmi K40系列被定位為性價比旗艦，不過在影像方面Redmi K40的配置及表現仍舊可圈可點。此次Redmi K40採用了由4800萬主攝（IMX 582）+500萬長焦微距+800萬超廣角組成的後置三攝方案，單從數據上看Redmi K40的影像配置較為全面，不過要想衡量手機的影像力，實拍測試仍然是少不了的。直接上實拍：

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從樣張可以看出，Redmi K40在諸如逆光等場景中主攝表現較為優秀，能夠準確呈現畫面的色彩及細節。同時Redmi K40的超廣角表現同樣也可圈可點，整體畸變控制得當，畫面整體色彩還原較為準確，不過在某些場景中Redmi K40樣張會出現飽和度過高的情況。

此次Redmi K40還支持獨特的長焦微距功能，從實拍來看這項功能可以賦予Redmi K40對微小靜物較出色的細節刻畫能力，同時畫面整體虛化效果良好，色彩還原方面較為真實。

夜景模式：

夜景模式中Redmi K40表現尚可，樣張整體光影呈現較為到位，畫面純淨且能夠較好地對噪點進行抑制，動態範圍較大且鋭度表現良好。不過Redmi K40在某些場景下的樣張會出現塗抹的現象。

04 小剛有話説

整體使用下來，Redmi K40在日常使用場景中的表現令人滿意。無論是屏幕觀感、日常操作還是遊戲、影像錄攝，Redmi K40的表現都是接近於旗艦機的，再加上Redmi K40 1999元人民幣的起售價，其勢必會給同價位的其他手機帶來不小的挑戰。

K系列發展至今一直是Redmi紅米的旗艦擔當和小米的性價比擔當，同時和小米一樣Redmi也一直沒有放棄朝着高端手機定位發展，這一點從近些年來Redmi在K系列上針對性地補齊短板即可看出。如何平衡「性價比」和「旗艦」這個難題，Redmi K40顯然交出了一份令人滿意的答卷。

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