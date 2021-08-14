iPhone二手買賣｜雖然 Apple 方面未有正式宣布，但大家都認為新一代的 iPhone 13 將極有可能在 9 月進行正式發布。

而新機發布在即，不少舊代用戶都會想在手上型號未跌價之前放售，再補錢換新機，是以近月的二手手機買賣特別活躍，不過手機買賣其實都有不少需要注意的地方，一個不留神還可能被騙、致機財兩失！



二手手機交易 8 點注意事項、買／賣機都要留神

手機乃是相當貼身的科技用品，買得二手機，就要預期手機的保養期已過、甚或所剩無幾，如果日後出現故障，買家基本上只能尋求第三方維修方案。故除了買家要檢查清楚手機狀況、賣家方面亦有責任協助買方測試手機功能，以免在交易後才發現問題。

一般網上交易的鐵律：相約在明亮而有一定人流的地方進行手機交易，方便買家檢查手機之餘，雙方的錢銀交收亦更有保障（圖 網上圖片）

👇👇👇按圖看二手手機交易買／賣方 8 點注意事項👇👇👇

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適逢香港政府派發消費券的第一期 ＄2000，《香港01》科技玩物記者就另外精選了市場上現價＄2000 以下、性價比不俗的 10 部智能手機供大家參考一下。

👇👇👇按圖放大睇 10 部＄2000 以下平價手機資料及規格👇👇👇

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縱觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

以下繼續為大家帶來其他 9 部近一年大電之餘性價比不俗的機種，而除了小米出品，Samsung 與及其他品牌顯然也對這一板塊的用戶群甚感興趣，甚至有 7000mAh 的大電機種在市場出現👇👇👇

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