平板推薦？聽到這四個字應該不少人會困惑，畢竟現在手機功能強大，螢幕要多大有多大，還有 4G 行動網路甚至是 5G 行動網路，工作上也有筆電桌機配上外接螢幕使用，平板電腦的市場到底在哪裡？還真令人好奇。但如果說有東西是不用不知道好用，用了才覺得上手，平板應該就是這麼一種存在，來看有哪些狀況其實是適合買個平板的吧！

文：Bakery Kung, 溫蒂穿著紅白拖（GQ Taiwan）



1. 蘋果 iPad Pro：提供極致的影音享受和生產力工作的好夥伴

蘋果生態系做得有多完整已無法言喻，一個帳號可以串聯電視筆電和手機，當然 iPad Pro 也不例外，作為蘋果家族最大的平板，12.9 吋已經和 MacBook 筆記型電腦快一樣大，只是拿起來更輕些。

晚上窩在床上，用它追劇影音效果超棒，即便房間沒有電視也可以看得很過癮，打遊戲也非常適合，如果是避免人群接觸要在家跟朋友視訊喝酒趴，開電腦太「搞剛」，用手機太小，這麼一個平板可以裝進所有人，又可以一邊視訊、一邊用手機，再適合不過。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：2021年IG廣告賺最大10名人，Lebron James沒進榜喔】