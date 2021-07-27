據顯示器分析師羅斯・楊（Ross Young）爆料顯示，蘋果iPad mini 6將配備一塊8.3吋的顯示屏，而且Home鍵也已被移除，採用窄邊框設計，因而顯示面積也將更大。
此前天風國際分析師郭明錤曾表示新iPad mini的尺寸將在8.5到9吋之間，彭博社的馬克・古爾曼 (Mark Gurman) 也表示新iPad mini的顯示屏將更大，邊框更窄。彙總多方消息不難看出，下一代iPad mini的外觀相較於現有版本將有巨大提升。
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值得注意的是，DigiTimes最近爆料稱新iPad mini將配備mini-LED屏，但Ross Young有不同看法，他認為新iPad mini僅會採用標準材質的顯示屏。
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