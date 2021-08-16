消委會測試手機通訊 Apps｜智能手機發展至今，語音電話通訊已經被即時通訊（Instant Messenging、IM）Apps 所取代，但通訊 Apps 市場龐大，隨手一搜尋已經有上百個選擇，如果想要特別功能的話，在大家用開的 WhatsApp、Signal 之外，還有多個不同 Apps。



消委會測13個通訊Apps Signal 等 4 款保安性滿分

香港消委會今日（8月16日）就發表了一個有關即時通訊 Apps 的測試報告中，報告中一舉比較了 13 個手機通訊 Apps，當中除了有在香港較為多人使用的WhatsApp，亦有提及其他功能、安全性各異的選擇。

在 13 個通訊 Apps 當中，4 款被消委會報告於「傳送資料保密性 」一項被給予 5 分滿分，反映這批 Apps 除了在傳訊加密功能上做足功夫，更加入一些保護用戶隱私的特別功能；當中有一款為收費 App《Threema》，而其餘 3 款中被受好評的還有前些日子有不少港人轉用的《Signal》。

Signal 提供較多保障私隱的功能，例如傳送一次性的照片、模糊照片面部功能、 訊息閱後即焚、不容許擷取螢幕等等，又會定期要求用戶輸入驗證碼，隱密度更高。（圖 Signal）

👇👇👇按圖放大看：消委會 13 個手機通訊 Apps 功能比較及評價👇👇👇

值得注意一點，消委會測試的時間為今年的3～4月期間，部份通訊 Apps 在新版本中加入了更多功能，例如 WhatsApp 就新增了圖片閱後刪除的功能，於保安性能上或會比消委會測試時較佳）

+ 22

同場加映：消委會12款USB快充火牛實測、2款過熱停機 附5個安全使用貼士



消委會USB充電器評測｜由於 USB 技術的發展越發成熟，近年的手機、電腦都開始統一使用 USB 介面進行供電，而比原廠單輸出火牛更方便的多輸出副廠火牛／充電器應運而生，同時輸出水平亦越來越大、引發更多安全疑慮，是以消委會最近亦找來市面的 USB 充電器進行測試。

消委會最近就聯同機電工程署測試了共 12 款市面仍然有售的 USB 充電器，雖然全部都沒有即時危險，但其中有兩款就出現過熱停機的情況，如果用戶使用不當，或有機會釀成慘劇。在消委會報告中，就列出了 5 個 USB 充電器的安全使用貼士，大家可以先參考一下👇👇👇

+ 1

按此繼續閱讀：消委會 12 款 USB 充電器評測各型號資料

同場加映：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高

想買新手機，其實也未必需要追著 2021 新作付錢的，消委會早前就一次評比了 60 款香港市面有售的智能手機，其中不乏平價機種，都一樣有相當不錯的使用體驗。



👇👇【點圖放大看】消委會實測30款5G手機詳細報告及評分👇👇

+ 27

按此繼續閱讀：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高 效能媲美iPhone12 Pro