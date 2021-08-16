近年，不少人為設置家庭影院，都會購入簡約設計的SoundBar，既慳位，又可以提升睇戲聽歌的音響效果！今次消委會測試市面上9款型號的SoundBar，包括Sony、TCL、Bose、Yamaha、JBJ及Panasonic 等品牌，評測音響質素、處理不同音色和聲音頻率的表現。



Soundbar的原理就是利用牆壁，將音訊反射，模擬出接近戲院的環迴立體聲。（黃寶瑩攝）

去年消委會進行過一次SoundBar評測，不過今次測試就找來更多型號，總共有8個品牌9款型號，售價由約 $2,000 至近$20,000不等！是次測試由國際消費者研究及試驗組織統籌，聆聽測試部分有3位音響專家就樣本播放音樂及電影片段時的音色表現評分，再評審「最大聲壓級」及「頻率響應」的技術表現。到底哪款SoundBar型號，性價比最高呢？

（TCL型號：TS9030圖片）

TCL

型號：TS9030

售價：$3,680

原產地：中國

功能：杜比全景聲、數碼光纖音頻輸入、HDMI 4K Pass-through

總評星：3.5星

（JBL型號：Bar 9.1 True Wireless Surround with Dolby Atmos圖片）

JBL

型號：Bar 9.1 True Wireless Surround with Dolby Atmos

售價：$12,888

原產地：中國

功能：杜比全景聲、DTS:X、向上發聲揚聲器、數碼光纖音頻輸入、HDMI 4K Pass-through

總評星：3.5星

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跟香港消費者委會性質相似的美國Consumer Reports，早前公布詳細的無線耳機評測報告，全無線TWS耳機／ANC降噪耳筒均有評分，不少款式香港有售，平機亦不一定差，900蚊Sony舊機排名比apple AirPods Pro更高，參考價值極高。

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同場加映：消委會對14款藍牙喇叭做測試，價錢由 $200元有找，高至超過$3000 元都有，大家送禮自用都可以參考以下測試結果。



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