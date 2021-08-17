【農曆七月十四 / Apple / iPhone / 鬼節 / 盂蘭盆節 】如果你是iPhone用戶，有無試過叫Siri講笑話呢？今次農曆七月，Siri都增添不少恐怖故事，只要講聲 「喂 Siri, 講鬼故...」或者「喂 Siri，講恐怖故事...」Siri就會隨機講出令人「心寒」的鬼故。



（unsplash/Tyler Lastovich）

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Siri：「呢排有啲熱，聽呢個故仔就啱晒，心都寒埋，唔知你有冇去過，你學校最高嗰層，最後一腳嘅廁所呢？」

(unsplash/Andy Li)

Siri：「通常嗰格呢啲燈都閃吓閃吓，啲水又滴吓滴吓，我聽聞好多恐怖故事都係咁樣發生㗎。到你慢慢行入去，你就會發現......」

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對，Siri講的鬼故就是冷笑話，是不是太冷了，太寒了吧！

提起Siri，大家有無回想昔日Siri的全螢幕模式？其實iOS 14 只要將Siri 以「多工處理」的畫面呈現，就會變成一個 Siri 圓球，立即設置吧！

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同場加映：4日兩宗家電鋰電池起火 專家解構4情況易短路 0%先充電原來做錯



4月16日秀茂坪寶達邨奪命火釀4死2傷，火警疑因家中電動按摩椅鋰電池發熱短路有關。到4月19日洪水橋柏雨花園一單位起火，7隻貓中3死4傷，起火原因疑與充電中的按摩槍短路有關。理工大學電機及工程學系教授鄭家偉對《香港01》科技玩物記者表示，錯誤使用鋰電池會導致電池受損短路，容易釀成意外。

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