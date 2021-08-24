Apple很大機會將於9月舉辦秋季新品發佈會，到時就會推出iPhone 13系列。今年如同往年一樣，流傳好多iPhone 13的傳聞消息，例如會推出8種新顏色、定價驚人！早前，有網民在連登討論區發帖，引起大家熱烈討論，並回應：「依家愈嚟愈冇新意」！



每年9月Apple Event 一推出新iPhone都備受關注，不少人都認為今年iPhone 13的外型與iPhone 12大同小異。不過iPhone 13會有什麼新功能，來吸引一眾準買家呢？換上新屏幕？屏下指紋？相機升級？即睇5大傳聞！

👇👇今年iPhone 13出哪8種新顏色呢？iPhone 13有5大傳聞！【點圖放大】👇👇

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👀如果未有時間詳細了解5大傳聞，下文都精選了3個最為驚人的傳聞！

【傳聞1】8大新色

有傳iPhone 13會推出8種配色，暫時有指是日落金、玫瑰金、玫瑰粉、湖水綠、夢幻紫、熱情紅，珍珠白、啞光黑。雖然網上有不少渲染圖，不過真身如何依然是迷！

【傳聞2】指紋解鎖

Touch ID一直都是蘋果迷最期待的功能，有傳iPhone 13會支援Face ID和Touch ID雙解鎖，Touch ID功能更加會嵌入螢幕之下！

留意這不是Apple官方圖！網上不時流傳好多新iPhone渲染圖，準買家記得要分清楚，切勿誤會。（twitter@apple_tomorrow）

【傳聞3】史上最貴

外界不斷推測今次Apple好有可能會將iPhone 13升級相機、螢幕、容量升級而加價，上到港幣$18000一部！成為史上最貴的iPhone！

👆🏻👆🏻如果想知第4、5個傳聞，可以按入上方圖卡。iPhone 13還有什麼新功能或者可能性？瀏海？鏡頭？機身？👆🏻👆🏻

不少連登網民得悉這些傳聞反應兩極，回應「出touch iD 同整走M 額已經引到我由12 pro 換機。」、「不過講真真係唔洗年年換，依家愈嚟愈冇新意」。雖然每次出iPhone蘋果迷都會好期待，不過都有可能引起支持者失望而轉會。立即看看網民回應！

👇👇連登仔到底點睇iPhone 13？【點圖放大】👇👇

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今次iPhone 13的新功能、提升的質素是不是轉機的原因，當然見人見智啦！其實上次iPhone 12推出都流出過好多傳聞，不過傳聞始終是傳聞，未到Apple發佈會之前，相信都好難評論！

同場加映：2021 Apple Event｜iPhone 13外還有什麼 Bloomberg爆7件新品登場



iPhone 13等7件新產品Apple Event推出｜預計9月Apple Event發布會將會有iPhone 13登場吧，而Bloomberg記者Mark Gurman最近就爆料，今年末多個Apple Event中將會包括iPhone 13外還有有多件新產品登場。

👇👇即睇2021年末Gurman爆Apple Event將會有什麼新產品推出！👇👇