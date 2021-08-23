iPhone 13 Pro真機疑曝光　全新玫瑰金配色有驚喜　鏡頭尺寸更大

近日在社交網絡上出現了疑似iPhone 13 Pro的諜照，而且是全新的玫瑰金顏色，只是真實性不確定。



從曝光的照片中的看，iPhone似乎更像是灰色，只是光線是暖色。從諜照的鏡頭區域看，新機與目前的iPhone 12 Pro差別還是很大的，幾個鏡頭傳感器尺寸更大。

之前的消息顯示，蘋果會在下個月發布iPhone 13，而屆時新機將首發5nm+工藝，當然台積電是獨家代工廠。產業鏈消息人士表示，iPhone 13系列搭載5nm工藝晶片，其性能更強，能效更低，這款晶片可能被稱為A15仿生。

此外，為了提高iPhone 13的續航，蘋果也是做了一系列的工作，軟件優化的同時，硬件上也做出了改變，其會在更多國家支持毫米波5G網絡，同時由於採用更節省空間的內部設計，電池容量也會有所增加。

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