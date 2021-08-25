iPhone 13 指模掃描 TouchID｜Apple 每年的 9 月時份，都會為旗下的 iPhone 手機推出新一代，今年就輪到 iPhone 13（亦有傳聞指是 12s）；果粉們對於新機總有不同期待，以今代 iPhone 13 為例，就有不少傳言指在 iPhone 新機上絕跡已久的 TouchID 將會以屏下指模的形式回歸，但似乎事情並沒有大家想像般順利。



一向掌握不少 Apple 產品內部消息的的科技編輯 Mark Gurmen，最近就在 Bloomberg 彭博上刊登一篇報導，指 Apple 方面就曾經測試過加入屏下指模掃描 TouchID 的新種屏幕，但據悉此功能最終並未能登陸 iPhone 13 的最終量產版本之上，顯然是因為效果未如理想。

屏下指模技術在 Android 陣營方面已經實裝至少 2 年，暫時未知 Apple 內部在將之應用到 iPhone 上時遭遇到甚麼技術困難，或是想要達到甚麼效果。（圖 Android Authority）

據彭博方面的消息指，屏下指模 TouchID 最快都要等到下一代、即 2022 年推出的 iPhone 14 才真正實裝，而在此以外，Apple 仍然會以 FaceID 作為 iPhone 的手機解鎖主要手段，但據悉 Apple 正在嘗試推出將 FaceID 的傳感系統放到屏下、並推出沒有「劉海」的高階版本 iPhone 14（或 iPhone 14 Pro）。

雖然 iPhone 13 系列不會加入屏下指模，但其功能也並非毫無寸進，據 Gurman 在彭博的文章中訪露，iPhone 13 新系列機種的劉海將會縮小，高階的 Pro 及 Pro Max 型號更會支援 120Hz 更新率，另外還有消息指 Apple 會在今代 iPhone 正式引入 Always-On 常亮屏幕模式。

新 iPhone 的 Always-On 常亮屏幕，美其名是從 Apple Watch 引入，但事實上在 Android 方面已是幾年前的科技了。(圖 Cnet)

綜合目前資料所得，Apple 將在 9 月的第 2／3 週發表新一代 iPhone，屆時此代 iPhone 的命名、外型、功能等才能作最終定案，而目前傳聞中的 iPhone，則比較像今代的一個「加強版」，即使其最終命名為 iPhone 12s，相信都不會令人感到太過意外。有興趣的可以先看看 iPhone 13 事前5大傳聞。👇👇👇

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iPhone 13等7件新產品Apple Event推出｜預計9月Apple Event發布會將會有iPhone 13登場吧，而Bloomberg記者Mark Gurman最近就爆料，今年末多個Apple Event中將會包括iPhone 13外還有有多件新產品登場。

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