Apple 2021年7大新產品排名　投票結果iPhone僅第6　首三名有驚喜

預計蘋果將在2021年9-10月左右推出新一代iPhone、Apple Watch、Mac以及新款AirPods耳機。所以，現在是時候回顧一下蘋果在2021年至今都推出了哪些新產品。



蘋果在今年春季發布會上推出了AirTag、新款Apple TV 4K、24吋iMac、新的M1 iPad Pro以及iPhone 12系列的新顏色（紫色）。AirTag作為蘋果今年推出的第一款官方配件，採用U1晶片，續航長達一年，與iPhone和查找App全面整合。

▼▼▼先睇7大產品簡介，排名在最後！▼▼▼

1. AirTag

AirTag是鑰匙扣、耳機、車鑰匙、揹包等物品的防丟配件，雖然現在來看這款產品在市場的存在感並不是很高。

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2. iMac

2021年，蘋果重新設計了iMac，你很難想象這次全新的外觀設計竟然是距上一代iMac十年後的事情。新的iMac採用4.5K視網膜顯示屏、M1晶片、1080P高清攝像頭、以及最高支持2TB的儲存空間。憑藉七種時尚新顏色、新的妙控鍵盤、鼠標和觸控板，不論是顏值還是性能，都全面超越上一代產品。

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3. iPad Pro

新的iPad Pro也獲得了重大更新，兩款機型（11吋版本和12.9吋版本）都配備M1晶片，性能比第四代iPad Pro中的A12Z提速達50%，圖形處理器性能提升40%；此外，還新增Thunderbolt端口和5G支持，12.9吋機型還配備了採用mini-LED技術的Liquid Retina XDR 顯示屏，對比度高達1000000:1，能呈現出栩栩如生的畫面細節。

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4. Apple TV 4K

新一代Apple TV 4K引入了全新的Siri Remote、以及更快的處理器，對於那些正在等待 Apple新機頂盒的人來說，這是一個完美的升級。

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5. iPhone 12（紫色）

今年iPhone 12只在顏色上做了更新，帶來了全新的紫色。當然，iPhone 12依然是目前最能打的蘋果手機，它配備A14晶片、全系OLED屏幕、支持5G網絡、可以拍攝夜間模式的相機、以及類似於iPhone 4時代的經典外觀設計。

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6. MagSafe外接電池

前不久，蘋果還為iPhone 12系列推出了全新的MagSafe外接電池，雖然這款產品上市後遭到了不少消費者的吐槽（尤其是價格），但它仍然是蘋果2021年迄今為止推出的唯一一款官方MagSafe配件。

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7. Beats Studio Buds

值得一提的是，全新的Beats Studio Buds是蘋果今年更新的唯一一款耳機產品，而此前熱度極高的新款AirPods卻仍不見蹤影。與AirPods Pro相比，Beats Studio Buds是第一款具有ANC降噪和通透模式的Beats耳塞，外形小巧緊湊、音質出眾、電池續航長，更重要的是價格也更親民，這款耳機也是我本人非常推薦的一款降噪真無線耳機產品。

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那麼問題來了，蘋果2021年至今推出的產品到底哪款最受歡迎？外媒9to5Mac專門做了一次網友投票，投票結果如下：

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不知網友最喜歡蘋果2021年至今推出的哪一款產品？歡迎大家在評論區裏留言討論。

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