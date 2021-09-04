此前，一談起摺疊屏手機總是不由敬而遠之，高昂的售價、脆弱的屏幕感覺像個「瓷娃娃」。但隨着屏幕摺疊技術逐漸成熟，被廣大用户逐漸接受，商業精英人手一台的場面也時有發生；在競爭激烈的國內手機市場中，出現了不少類似且售價相較親民的競品，但一直未能撼動三星的地位。



近日三星正式發布了其最新的摺疊屏旗艦機型——Samsung Galaxy Z Fold3 5G。是一款融合自身技術沉澱、美學觀念的標誌性摺疊屏旗艦手機，向市場以及消費者證明自己自己在此領域的強勢霸主地位，接下來實測帶你這塊摺疊屏究竟有多「香」。

01 外觀：裝甲鋁特有的「安全」感

Samsung Galaxy Z Fold3 5G整體延續了上一代機型的工業設計風格，並進行了少許改進，目前謹提供了隕石黑、幽谷綠、雪川銀三種配色供用户選擇。

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從視覺觀感上來講，Samsung Galaxy Z Fold3 5G雖邊角圓潤但整體外形仍以方正為主，氣場非常強勁；當屏幕展開後機身鉸鏈與邊框平行十分規整。在外觀上除了堅守秩序美學之外更是融入了專屬自己的獨特美學基因。

Samsung Galaxy Z Fold3 5G採用的啞光深灰玻璃後蓋+亮色金屬邊框的組合夠低調，也夠有質感。機身背面不論是做工還是設計都顛覆了Samsung Galaxy Z Fold前兩代產品，為了增加機身強度與剛性，在機身外框、鉸鏈位置採用了最新研製發的「裝甲鋁」，全新的摺疊鉸鏈設計，能夠有效減少由屏幕間隙帶來的意外損壞。

Samsung Galaxy Z Fold3 5G採用了橢圓形後置模組，與三顆鏡頭的曲率剛好相同，形成了渾然天成的和諧之美。三星還使用了具有堅韌特性的康寧®大猩猩®玻璃Victus™玻璃來保護Samsung Galaxy Z Fold3 5G的後置鏡頭模組和機身後蓋，想盡一切辦法使背板「堅不可摧」。

Samsung Galaxy Z Fold3 5G的防水性能已經做到了IPX8級別，要知道由於摺疊屏的先天因素想要做到防水談何容易，但三星做到了。

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02 屏幕：每次展開都能帶你領略「大」視界

本次，Samsung Galaxy Z Fold3 5G機身正面採用一塊6.2吋第二代動態AMOLED屏幕，將其展開後可得到一塊7.6吋的沉浸式屏下攝像摺疊屏，同時均支持120Hz自適應刷新率，可自動檢測屏幕當前使用環境，調節到最適宜的屏幕刷新率，不僅視覺體驗更好還能有效地降低功耗。

在陽光照射下外屏能夠到達1500尼特的峰值亮度，內屏也能達到1200尼特的峰值亮度，即使是在周遭環境過於明亮的條件下也可以讓用户能夠看清手機屏幕上的內容。

Samsung Galaxy Z Fold3 5G展開後採用了最新的屏下鏡頭技術，最大程度保證內屏的完整性，以此達到完整無缺的屏幕觀感。120Hz高刷可以滿足你對畫面流暢度的需求，而2208×1768像素的分辨率，可以使你的畫面更加清晰。

除此之外，Samsung Galaxy Z Fold3 5G搭載的頂級屏幕，還支持自定義調節手機的白平衡，可以根據個人喜好控制手機屏幕的整體色調，呈現出你心中最理想的顯示效果。

Samsung Galaxy Z Fold3 5G採用了側邊識別的解鎖方式，這種依附在物理按鍵上的識別區域，絲毫不影響手機正面屏幕的美觀性，也不破壞背面機身的完整性，保證了機身的一體化。而在實際使用中發現，由於指紋解鎖區域與開關機鍵合二為一，讓單手操作靈巧了許多，在屏幕展開後由於拇指正好處於識別區域內也讓每次閉合更加方便。

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03 性能：旗艦晶片才有的獨特體驗

Samsung Galaxy Z Fold3 5G採用了5nm工藝的高通驍龍888處理器，並提供了12GB + 256GB與12GB + 512GB兩種存儲方案供用户選擇，還配備了滿血版UFS 3.1 閃存為遊戲性能提供源源不斷的動力，接下來通過《和平精英》這款遊戲，感受一下Samsung Galaxy Z Fold3 5G的遊戲性能。

在進行《和平精英》遊戲測試中，開啟了高清畫面品質與極限幀數設置，在二十分鐘遊戲測試中畫面幀率一直在60幀上下，最終平均幀數定格在59.9幀，通過平穩的幀率曲線圖可以性能發揮的非常穩定，在整個遊戲過程中沒有出現卡頓現象，不論是畫面還是操作都十分流暢。值得注意的是，在遊戲遊玩的過程中得益於Samsung Galaxy Z Fold3 5G採用了立體聲揚聲器支持杜比全景聲，不論是單人作戰還是多人混戰的遊戲中實施為用户提供震撼的音效和寬廣的聲場體驗，插入耳機後營造的聲場的距離感和方位感則更為強烈。

04 續航：大容量電池帶來的「長」享受

Samsung Galaxy Z Fold3 5G採用了一塊4,400mAh (典型值) 雙芯智能電池，為了延長鋰電池的使用壽命加入了電池保護功能。設置手機的充電上限為85%，使電池不會長期處於「緊繃狀態」。當然利用電池特性延長續航是一方面，另一方面Samsung Galaxy Z Fold3 5G還支持25W的有線快充、10W的無線快充以及4.5W的反向充電三種模式。

相信，大多數消費者對他的續航能力十分關心，接下來通過3小時的續航測試考驗一下它的軟件優化能力，其中續航測試包括遊戲遊玩《王者榮耀》高幀高畫質一小時、視頻觀看B站高清視頻一小時及視頻錄製手機高清視頻錄製一小時，實測如下：

Samsung Galaxy Z Fold3 5G滿電的情況下首先經歷了一小時的重度遊戲測試環節消耗了手機18%的電量，隨後對它進行了一小時的視頻錄製測試，該測試共消耗了手機21%的電量，最後播放了一小時的高清視頻共消耗了15%的電量，經過了總共3小時的高強度連續測試後，Samsung Galaxy Z Fold3 5G剩餘46%的電量，對於一塊摺疊屏手機來說，這樣的表現還是十分優秀的，可以滿足用户的絕大多數用户的使用環境。

05 影像：後置三攝帶來的「真實」感

Samsung Galaxy Z Fold3 5G外屏採用了100萬像素自拍鏡頭，內屏採用了400萬像素屏下鏡頭，後置鏡頭模組採用了1200萬像素F1.8主攝+1200萬像素F2.2超廣角鏡頭+1200萬像素F2.4長焦鏡頭的組合，其中主攝和長焦鏡頭支持OIS光學防抖功能全像素雙核對焦功能，還支持0.5倍-2倍光學變焦，最高支持10倍數碼變焦，接下來我們看看Samsung Galaxy Z Fold3 5G在實際拍攝中表現如何。

從1倍樣張中可以看出，Samsung Galaxy Z Fold3 5G可以發揮高質量自身主攝的優勢，圖片中顯示的色彩非常精準，細節呈現的也很細膩，整體照片清晰度非常高，比如鳥巢外圍鋼製結構的紋路清晰可見，內部複雜的鋼管支撐結構也被清晰的記錄了下來；在第二張照片上建築的多種顏色倍準確的還原了出來與天空形成了明確的對比。完整還原了」眼前所見」。

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Samsung Galaxy Z Fold3 5G搭載的超廣角鏡頭能帶來極強的縱深感，圖片容納的內容也變得非常多，景深效果也更長。在第一張圖片中，圖中的塔被水中的倒影1：1摺疊，遠處湖面的水波仍清晰可見。

Samsung Galaxy Z Fold3 5G長焦能力同樣優秀，高塔上的五環標誌、水中的白石橋、柳蔭中的涼亭都被拍的非常清晰。

Samsung Galaxy Z Fold3 5G在室內同樣可以將燈光的顏色完美還原，設置電梯上台階的輪廓都十分清晰，使用不同的鏡頭都能呈現出相同的色彩表現。

用户更關心的還是Samsung Galaxy Z Fold3 5G那顆隱藏式鏡頭的拍攝能力。

可以看出Samsung Galaxy Z Fold3 5G由於內屏使用的隱藏式鏡頭，對於光的處理與清晰度還是稍遜色於前置鏡頭，內屏自拍出現了一定部分的塗抹，對高光的壓制也有些不盡人意，但外屏不論是畫質的清晰細膩程度，光線的控制以及顏色的還原能力都非常出色。

06 辦公：展開屏幕既是「生產力」

Samsung Galaxy Z Fold3 5G展開既是生產力，，相信很多用户對三星的這塊內屏的功能還不夠徹底，僅用它刷劇，打遊戲有些大材小用。為了使功能再次提升本次加入了S pen手寫筆，並從底層研發出了一整套的辦公程序，不論是日常辦公、學習、娛樂都能給到你最完美的體驗。

通常，在辦公時經常會使用到多個應用，多應用之間的相互切換不僅麻煩而且十分耗費時間，這時可以利用Samsung Galaxy Z Fold3 5G內部的7.6吋大屏，同時開啟三個應用的分屏使用，在開視頻會議時，一邊查資料一邊記筆記，大幅降低了來回切換程序而帶來的繁複操作量。強勁的交互能力，也會使你的工作效率直線攀升。

自三星第二代摺疊屏使用了隱形鉸鏈技術以來，可以將摺疊屏手機展開到不同角度並旋停的立式交互模式就備受用户青睞。用户可以自由調整屏幕開合的角度，再配合自適應分屏功能，可以如同使用筆記本電腦一般來操作它，折讓處理工作變得十分便利。還可以利用這一優勢，將手機放在桌面解鎖更多角度的自拍隱藏功能。

早期Galaxy Note系列的用户一定都對S Pen帶來的高效體驗印象深刻。一抽一拉的辦公智能感也出現在了Samsung Galaxy Z Fold3 5G上，在緊急記錄時可以使用S Pen輕觸屏幕下半部分兩次，可以快速打開三星筆記，進行訊息內容的記錄。

通常，在使用S Pen時大多數用户會擔心自己的字跡不夠工整，它可以智能識別手寫出的文字實時轉換成方便編輯、存儲和分享的文本，方便以後再次閲覽和內容整合。

還可以通過S Pen在繁重的會議記錄快速截取有需要的訊息，並且及時轉化成文字文本形式，還能以文字的形式分享發送。

還可以利用動態訊息進行圖片的快速批註，可以在選中的圖片上層使用S Pen記錄有用的訊息，可以實現工作與學習效率的提升。

可以利用動態訊息進行圖片的快速批註（中關村在線授權使用）

為了給用户帶來最真實的手寫體驗，三星打造了一款可伸縮筆尖的摺疊屏手機專屬S Pen，其可以通過限制書寫壓力來保護柔性屏幕，並在使用過程中可以獲得一種類似紙質書寫體驗的感覺，整個書寫體驗過程流暢自然，讓用户在使用過程中能夠擁有更舒適的書寫及交互體驗。

07 總結

過去的Note系列讓每一位使用它的用户都感受到了辦公時便捷的優質體驗，而現在Fold則在這個基礎上進一步發展，滿足了大多數人對辦公、娛樂層面的需求，智能分屏，批閲文件，一切在它身上都顯得那麼自然。

三星作為摺疊屏手機領域的領導者優勢十分明顯，在摺疊屏快速發展的今天，Samsung Galaxy Z Fold3 5G詮釋了什麼是優質的摺疊屏手機產品。隨着底層應用與使用場景的不斷優化逐漸撥開山霧找到了屬於摺疊屏手機的「護城河」。隨着摺疊屏手機逐漸進入到用户的日常生活中，更多的用户體驗到了 「1+1>2」高效生產力的便利，而Samsung Galaxy Z Fold3 5G也不負眾望的讓更多用户實現「一」台設備辦公。而新加入的IPX8級機身防水技術，勢必再次鞏固三星在摺疊屏領域的霸主地位。

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