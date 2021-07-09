撰文： Mobile Magazine 最後更新日期： 2021-07-09 08:00

傳聞將於 8 月 11 日舉行 Galaxy Unpacked 發佈會的三星，屆時將推出摺屏手機旗艦 Galaxy Z Fold3 跟 Z Flip3。不過據韓國媒體報導，在這兩款頂級作品外，廠方似乎打算同場加推價格更相宜的 Z Flip3 Lite 平版真摺屏手機。

據《韓國先驅報》報導，三星在預計於 8 月 11 日舉行的 Galaxy Unpacked 發佈會上，除發表 Galaxy Z Fold3 外，並同時會推出兩款 Galaxy Z Flip3 系列摺屏手機。其中標準版 Z Flip3 定位不變，而擁有更相宜售價的 Z Flip3 Lite，就會更偏向主流市場。

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預計 Z Flip3 跟 Z Flip3 Lite 均將採用全新外觀設計，包括由前代 1.1 吋擴大至 1.9 吋的機蓋副螢幕，方便用家無需掀蓋仍可閱讀訊息通知。作為突然殺出的全新機型，有外媒認為相比起流出資訊眾多的 Z Fold3 跟 Z Flip3，在早期包括供應鏈等消息來源毫無先兆的 Z Flip3 Lite，能否趕及與前兩者同期推出機會存疑，即使正式公佈亦頗大機會延後推出。

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