Dyson Supersonic 風筒價格$3580一部，然而內地驚現平價冒牌貨流出市場，成功瞞騙消費者！日前，內地公安搗破一宗冒牌Dyson風筒盜版商，拘捕 22 名嫌犯並搜獲過7千部山寨貨。事後，《香港01》科技玩物記者向Dyson 官方了解分辨真偽的方法，官方這樣答覆！



（《央視財經》截圖）

據《央視財經》報道，一名蔡姓女子網購一部 Dyson 風筒，不過風筒開機不久就斷電、開關接觸不良，懷疑是假貨於是送往鑒定，結果證實是假冒產品，便隨即報警。無錫宜興公安大隊史正玉表示，疑犯於 Dyson 官網購買一部真的風筒，然後拆解零件，再到市場購買零件組裝，並在包裝盒噴印商標，簡直可以假亂真，幸內地公安最後成功搗破。不過最難以想像是，生產成本明明好少，售價偏偏高昂！涉案資金達到天價！

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Dyson官方回應

Dyson官方回應指，一般消費者很難從視覺上可以準確分辦產品真偽，更多時候是在購買及使用後才發現是仿製產品，為時已晚。該公司又指，要確保所購入的是原裝正貨，其中一個方法就是從 Dyson 官方途徑直接購買，例如官網及體驗店，避免誤購仿製產品，保證消費權益，包括享用保養計劃、免費送貨及專業客戶支援服務。

５招辨識真偽

如果家中的Dyson 風筒並非經官方方式入手，可以怎樣辨識真偽？之前台灣YouTuber Hank Kin曾經誤買山寨Dyson 風筒，他坦言當時以海外代購方式，花約7000台幣（1968港元）入手，更用了一段時間，直至見到Dyson專櫃，先發現買了山寨貨。片中，他比較Dyson 風筒的真品及山寨貨，指出5招分辨真偽！

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總言而之，這些山寨品不只會令消費者權益受損，尚有好多安全隱患，確實不要貪小便宜而買入可疑或有風險的產品。Dyson官方會繼續與執法機構緊密合作，打擊仿製產品問題。

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大家平時手機充電會先拔手機還是拔插頭先呢？如果充電線插得好實，該怎麼算？理工大學電機及工程學系教授鄭家偉，向《香港01》科技玩物頻道記者解剖13大手機充電迷思。

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