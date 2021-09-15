iPhone連續三代無突破　果粉哭求「這功能」　不求創意只求不白等

撰文：ETtoday
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全球引頸期盼的iPhone 13已於香港時間今（15）日凌晨正式亮相，不過，有許多果粉看完以後都感到小失望，覺得這次沒有什麼太大亮點或新意。就有網友發文丟出疑問，「iPhone能再有什麼突破性的發展？」貼文曝光後，立刻引發網友熱議。

有網友在PTT的iOS板上，以「iPhone能再有什麼突破性的發展」為題發文，提到iPhone雖一直推出新機，不過上一次有巨大性突破似乎是「iPhone X」了，從指紋解鎖變成Face ID和全螢幕。

原PO認為，蘋果雖相繼推出iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13，但是卻都沒有太大、太令人眼睛為之一亮的特色，是不是智慧型手機已經到頂了，沒辦法再有什麼大突破？

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「取消瀏海、改type c充電、電池容量」、「想要type c」、「不用期待iPhone有啥突破性了，期待新東西吧，蘋果上個突破性產品應該就是AirPods吧」、「取消充電孔，重新定義充電」、「變便宜」、「超大電量」。

其中，就有不少果粉點出自己最想要的特點，「取消瀏海、加指紋辨識，就很大突破了」、「有螢幕下指紋就謝天謝地了」、「螢幕下指紋」、「指紋辨識」、「指紋吧，一直崩潰瀏海的不知道在崩潰什麼」、「重新定義螢幕下指紋啊」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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