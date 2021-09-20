不用花錢買新iPhone也能體驗操作升級版的作業系統！iOS 15、iPadOS 15，以及watchOS 8將於香港時間9月21日上線，準備手刀更新一波！



這些裝置可更新iOS 15、iPadOS 15、watchOS 8！

蘋果於15日凌晨1點舉行秋季發表會，除了萬眾矚目的iPhone 13系列、Apple Watch Series 7等多款新品登場，會後也公布iOS 15、iPadOS 15以及watchOS 8等新一代作業系統，皆預計於香港時間9月21日開放更新，不過確切時間尚未確定，預計在凌晨2點至3點開放。至於可升級多機型，分別可向下相容至iPhone 6S（含）以上、iPad Air 2（含）以上，以及Apple Watch Series 3（含）以上。

iOS 15作業系統升級五大新功能：

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1.FaceTime：

最令人矚目的就是全新的「同播共享」模式，用戶可以在使用 FaceTime 通話時，一起繼續追劇看電影、聽音樂或共享螢幕內容。此外，還有「人像模式」、「麥克風模式」、「格狀顯示方式」等功能更新。重點是！這次連Android和Windows用戶也能通！就算親朋好友使用Android、Windows裝置也能順利連線！

2.訊息和 Memoji：

全新「與您分享」功能內建於「照片」、Safari、Apple Music、Apple Podcast，以及 Apple TV app 中，從「訊息」中分享的連結、影像等內容，都會出現在對應 app 的全新「與您分享」區塊中，不用返回「訊息」，就能從正在觀看的對應 app 中直接回覆；此外，還有新的超萌貼圖「Memoji」，多了自訂輔助功能，包括人工電子耳、氧氣管和軟頭盔。

3.專注模式：

在你需要全神貫注或抽離片刻時，幫助你專注當下不受打擾。從「專注模式」選項列表中選擇，或建立自己的選項，只接收想要的通知。也能「顯示你的狀態」，讓別人知道你在忙，當使用此模式時，你的狀態自動顯示在「訊息」中。

4.地圖：

路痴也不用怕了！「實境AR地圖」能顯示逐步導航路線，一步步帶你到達目的地。此外，還有「探索城市新體驗」、「駕駛新功能」、「大眾運輸新功能」等功能更新，簡直是路痴的救星！

5.Safari瀏覽器：

「延伸功能」、「底部標籤頁列」、「標籤頁群組」、「語音搜尋」等新功能上線！

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另外，像「通知」、「錢包」、「原況文字」、「Spotlight」、「照片」、「健康」、「iCloud+」、「隱私保護」等功能也做了更新，增加許多便利的功能。

至於iPadOS 15以及watchOS 8方面，iPadOS 15除了包含iOS 15的新功能之外，本身的多工操作模式也重新設計、還有主畫面Widget可用；而watchOS 8的升級幅度較小，不過多了新的錶面和照片功能，針對皮拉提和太極拳等較為緩慢的運動也能偵測。

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