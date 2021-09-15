iPhone 13系列正式上架，從官方了解到，新品整體的提升是非常大的，那麼手持iPhone 12系列的用户到底要不要換13呢，我來給你解答。



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iPhone 12系列完全沒有必要換到iPhone 13

iPhone 13系列包含了iPhone 13以及iPhone 13 mini兩款，其實相對於iPhone 12以及iPhone 12 mini來說提升是很小的，外殼還是老一套的超瓷晶面板+玻璃背板搭配鋁金屬邊框，沒有任何提升。並且配色方面也減少到了五款（少了綠色配色）。

性能方面提升了50%，圖形處理性能提升30%。看起來這個提升不小，但是仔細想想，A系列晶片目前已經是業內領先水準，A14在當下是完全夠用的，不論你是玩遊戲還是進行一些手機剪輯等等都足夠。完全是一個性能過剩的存在，那還有必要為了A15去升級麼？完全不需要。

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然後是鏡頭方面，新品iPhone 13系列在鏡頭方面擁有小幅升級，主要表現為支持「傳感器位移式光學圖像防抖功能 (廣角)」以及智能 HDR 4。

智能HDR 4官方給出的解釋是，能夠在一個場景中識別最多四個人物，並針對性地優化他們各自的對比度、光線，甚至膚色，因此，每個人看起來都別有光彩。

傳感器位移式光學圖像防抖功能也不是一個新功能，首次出現在iPhone 12 Pro Max上，不過今天這項技術下放到了iPhone 13身上，與一般的防抖功能不同，傳感器位移式光學圖像防抖是將防抖移動模塊從鏡頭模組變成了圖像傳感器，通過移動圖像傳感器來抵消掉手機的抖動。

續航方面不必多說，還是一如既往的差勁，官方宣稱iPhone 13 續航最高增加 2.5 小時，iPhone 13 mini續航最高增加 1.5 小時。

至於大家關心的瀏海，確實小了，但是也僅僅是小了20%，算是一項微不足道的「升級」。

所以綜上所述，如果你用的是iPhone 12，我的建議是完全沒必要更換為iPhone 13，當然，土豪請忽略。說完了iPhone 13，我們再來聊聊iPhone 13 Pro系列。

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iPhone 12 Pro系列用户我勸你更換為iPhone 13 Pro

電子數碼產品買新不買舊、買旗艦不買次旗艦這是一貫的說法，所以秉着這個原則，我推薦12 Pro系列用户升級換新。當然了，全新iPhone 13 Pro Max絕對不會讓你失望。以我自己為例，iPhone 13 Pro Max是我必換的，除了年年煥新的資格之外，我還會給我媳婦兒也來一台，因為真的太強大了，值得。

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iPhone 13 Pro系列給用户最大的升級點就是高刷了，13 Pro以及13 Pro Max版本都採用了120Hz ProMotion 高刷屏，刷新率可在 10Hz-120Hz間切換，全局最高亮度達 1000nit，HDR 模式下可達到 1200nit。

續航方面的提升也是肉眼可見的。iPhone 12 Pro視頻播放最長可達 17 小時，iPhone 13 Pro升級到了最長可達 22 小時；iPhone 12 Pro Max視頻播放最長可達 20 小時，iPhone 13 Pro Max升級到了最長可達 28 小時。這個跨度算的上是iPhone系列跨度最大的一次續航升級。

還有的升級點就在於iPhone 13 Pro的鏡頭有變化，升級為了1200 萬像素鏡頭系統 (長焦、廣角及超廣角)長焦：ƒ/2.8 光圈、廣角：ƒ/1.5 光圈、超廣角：ƒ/1.8 光圈和 120° 視角。看似更大更好了，但是實際表現這個得日後拍了再聊。

當然，最最關鍵的一點就在於，打算買iPhone 13 Pro Max的用户肯定不差錢，能換絕對要換，為了高刷和長續航我覺得是完全沒問題的，你覺得呢？

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