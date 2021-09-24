根據《WSOC-TV》報導，一位名叫Ann Bracey的女子配戴Apple Watch後手腕發燙，且隔日變得又紅又腫，懷疑是過敏所致，對此，蘋果則表示，這確實可能存在「潛在的皮膚敏感性」問題，因此提出了3點改善方法。



據了解，Ann Bracey配戴Apple Watch後感到手腕發燙，刺痛感宛如被蜜蜂螫到，隔天醒來後，手腕上的印記變大了，大約有3吋大小，且又腫又紅。

《WSOC-TV》記者調查發現，共有18起與Bracey類似的投訴，已提交給美國消費品安全委員會（Consumer Product Safety Commission）紀錄，內容包括了Apple Watch導致水泡、灼熱、燒傷、部分皮膚脫落、發癢、皮膚乾燥等等。

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蘋果在網站上列出了手錶及錶帶使用的材料，雖然沒有提到用戶因配戴而被燙傷的訊息，但蘋果確實表示，Apple Watch可能存在潛在的皮膚敏感性，且少數人可能會對某些材料產生過敏反應，接觸肥皂、汗水等刺激物或其於環境因素，也可能導致此狀況發生。

此外，皮膚科醫生Steven Feldman及醫學生發現，包括Apple Watch在內的許多智慧型手錶中，都含有會引起過敏反應的「鎳」，且配戴智慧手錶的用戶，可能為了讓心律感測器準確判讀而越戴越緊，使得皮膚與錶帶產生更多摩擦。

對此，蘋果建議用戶「保持皮膚清潔和乾躁」，在使用第三方製造的Apple Watch錶帶時要小心，並確保錶帶不會太緊或太鬆。

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