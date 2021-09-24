iPhone 13開賣直擊｜Apple Store 門口收買佬：Pro Max 1TB唔收！

iPhone 13 系列開賣／門口炒賣直擊｜Apple 旗艦 iPhone 13 系列今日正式開售，《香港01》科技玩物記者就一早到達位於銅鑼灣希慎廣場的 Apple Store 直擊開賣實況。

除了用家買到機開心，今次當然繼續有專業炒家在 Apple Store 門外進行收機活動，我們順道亦會為大家報報價。



iPhone 13 系列開賣直擊、不乏 iPad 用家買機

踏正 8 點，所有已預約購買 iPhone 13 系列的準買家即魚貫進場（林勇 攝）

iPhone 13 預約到店取機的首個時段為早上 8 時，在開店時間前已經有大量「果粉」在門外排隊。踏正 8 點，所有準買家即魚貫進場，並在 Apple Store 的職員幫助下成功買機，流程大致暢順，一息間已經有過百部 iPhone 13 系列新機完成交易。

一組顧客完成交易後，Apple Store 職員即時舉手示意，讓下一組顧客進場（黃寶瑩 攝）

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除了 iPhone 13 以外，在頭批入場的顧客當中，居然還夾雜著 iPad mini 6 的買家，看來今代 iPad mini 當真魅力非凡（蔡浩騰 攝）

Apple Store 門口收機實況：「1TB Pro Max 唔收！」

每年 Apple iPhone 開售後，香港人另一關心的話題還有今代 iPhone 炒賣行情，今次 iPhone 13 系列開售後的炒風雖然未及數年前熾熱，但仍然見有手機回收商在 Apple Store 外圍徘徊，待買家趨前問價時報價。

而由於先達以及中國大陸未「開市」，幾個型號、顏色的 iPhone 13 的回收價都偏向低價，多為原價+＄300～＄500，而最被看好的 1TB，回收商就表明「唔收」。

雖然沒有「靚價」，但仍然有買家即場將 iPhone 13 放售，賺取＄500 利潤離場

*****iPhone 13 系列開賣首日預計炒價將會不斷浮動，想要緊貼市場消息就要留意持續更新的另稿，不過亦要提提大家，iPhone 並非可靠的投資產品、回收價格可升可跌，各位炒賣前宜先衡量自身負擔能力。*****

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