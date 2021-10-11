MIRROR、ERROR IG粉絲排行　Anson Lo半年急升40萬　姜濤排第幾？

撰文：女絲姬
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ViuTV人氣男團Mirror與Error成員都擁有極高人氣。香港街上不難望見他們的巨型生日廣告、巴士站設燈箱應援廣告等等，大獲粉絲課金支持。然而他們個人IG的粉絲人數參次，到底哪位成員可以在半年間，人氣急升，紅遍國際？

👇Mirror、Error 一共16位成員IG排名（截至10月11日）【點圖放大】👇

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👀如果未有時間詳細了解，下文都精選第16位~第10位！

【No.16】邱傲然（Mirror@Tiger） 15萬 位追蹤者（IG：tiger_yny）

【No.16】邱傲然（Mirror@Tiger）
15萬 位追蹤者（IG：tiger_yny）

Viu TV節目《調教你MIRROR》中，Tiger曾經剖白：「我今年才19、20歲，我那些哥哥即是MIRROR成員已經27至29歲，他們需要的機會是不是比我多？等我過幾年你再給我機會也未遲。」主持人梁祖堯聽後直言：「內心有點歉意，為什麼我之前沒留意這個孩子?他很有才華。」

【No.15】王智德（Mirror@Alton） 15.2萬 位追蹤者（IG：altonwongz）

【No.15】王智德（Mirror@Alton）
15.2萬 位追蹤者（IG：altonwongz）

隊中「肌肉擔當」的 Alton，早前IG分享滑水英姿的相片及短片，更搞笑留言：「請給我一個水行俠以外的英雄稱號。」引起圈中好友留言！

【No.14】李駿傑（Mirror@Jeremy） 15.8萬 位追蹤者（IG：jeremy_0908）

【No.14】李駿傑（Mirror@Jeremy）
15.8萬 位追蹤者（IG：jeremy_0908）

被喻為「MIRROR最溫柔成員」的Jeremy，私下十分愛錫粉絲。之前他為答謝粉絲一路以來的支持和信任，就親自作曲，推出過一首單曲《夢言》！Jeremy在IG發長文答謝粉絲：「謝謝Unicornsss，從過去、到現在、到未來，謝謝你們一直都在。」

【No.13】吳保錡（Error@保錡） 16.4萬 位追蹤者（IG：k_p0k1）

【No.13】吳保錡（Error@保錡）
16.4萬 位追蹤者（IG：k_p0k1）

身為宇宙第一男子天團Error成員之一，保錡IG 經常更新PO相，私底下的穿衣風格，相當型格，搶眼的髮色和大量飾物，又利用長版而鬆身剪裁的衣服打造慵懶的感覺，令原先平平無奇的打扮變得不一樣，充滿個人風格！

【No.12】陳瑞輝（Mirror@Frankie） 16.7萬 位追蹤者（IG：frankie729）

【No.12】陳瑞輝（Mirror@Frankie）
16.7萬 位追蹤者（IG：frankie729）

33歲的「皮皮」Frankie跟舞蹈員女友Hei拍拖13年，是名副其實癡心情長劍！

【No.11】邱士縉（Mirror@Stanley） 18萬 位追蹤者（IG：stanleysc_）

【No.11】邱士縉（Mirror@Stanley）
18萬 位追蹤者（IG：stanleysc_）

ViuTV青春劇《i.SWIM》8月下旬開拍，Stanley邱士縉都有積極操肌，IG Story不難見到他努力的成果。

【No.10】楊樂文（Mirror@Lokman） 18.4萬 位追蹤者（IG@llokmann）

【No.10】楊樂文（Mirror@Lokman）
18.4萬 位追蹤者（IG@llokmann）

Lokman早於電影《狂舞派》演出而深入民心，近期亦參演喜劇《IT狗》，正式擔正！

到底是教主Anson Lo、193、姜濤會是IG人氣王呢？👆🏻👆🏻如果想知第9位至第1位的排名✨，可以按入上方圖卡。👆🏻👆🏻

老實說，Mirror、Error 一共16位成員，他們的IG粉絲人數不等於公司及粉絲的支持度，更不等於真實反映人氣！即使有成員強勁聲勢後來居上，不過每位成員都各有專長及個性，同有爆紅的機會！花姐和12子的初心一樣，絕不會分化大家。

同場加映：Mirror成員YouTube排名｜Anson Lo只得第二？Jeremy生日Live獲讚

Mirror有8位成員開設個人YouTube頻道， 即使平日要馬不停蹄拍劇、拍廣告、出新歌，都會抽空拍片，放下偶像包袱的一面。縱使他們未必固定每星期都上載影片，不過每條片都是用心製作，拉近與觀眾的距離。到底他們有什麼癖好？平時與家人女友關係如何？

👇Mirror成員YouTube排名（截至9月7日）【點圖放大】👇

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想知第一位？即睇全文：Mirror成員YouTube排名｜Anson Lo只得第二？Jeremy生日Live獲讚

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姜濤
盧瀚霆 Anson Lo
呂爵安 Edan
陳卓賢 Ian
柳應廷 Jer
邱士縉 Stanley
江𤒹生 Anson Kong
楊樂文 Lokman
李駿傑 Jeremy
王智德 Alton
陳瑞輝 Frankie
邱傲然 Tiger
193 郭嘉駿
何啟華 阿Dee
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