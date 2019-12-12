Mac Pro Display XDR構造特別須小心清潔！Apple指引警告勿用錯布

Mac Pro專用熒幕／顯示器Pro Display XDR前日（美國時間12月10日）發布。Apple特別於其Support 支援部新增指引文件，千叮萬囑用家千祈、千祈、千祈不要胡亂用上不當的布料和溶液來清潔！原因竟同它特別容易折損的構造有關？

Mac Pro專用熒幕／顯示器Pro Display XDR在香港定價為38,999元（標準玻璃）及45,999元（Nano-texture玻璃）。或者因着其特別的精細構造和昂費，Apple Support慎重地發表支援文件，指引用家安全地清潔Pro Display XDR，尤其是Nano-texture玻璃的高配版更為嚴格。

究竟Pro Display XDR何以如此「矜貴」？即看拆解（點擊放大圖片細睇）：

Pro Display XDR標準玻璃版，和Nano-texture玻璃版各有安全的清潔方法。即睇兩款熒幕所需的清潔工具和做法（點擊放大圖片細睇）：

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隨Pro Display XDR附送的Apple乾拋光布清潔方法如下：

1. 用洗潔精和水手洗拋光布

2. 徹底沖洗

3. 讓拋光布風乾至少24小時

要是丟失了拋光布，可以在支援頁面補訂。