十年前的2011年10月4日，史蒂夫·喬布斯（Steve Jobs）的繼任者庫克（Tim Cook）正式發布了iPhone 4s手機，而在病牀上觀看發布會直播的喬布斯，在發布會結束後，嘴角露出了一絲微笑……



而就在iPhone 4s手機正式發布後的第二天，史蒂夫·喬布斯離開了這個世界，留下了iPhone 4s作為喬布斯的臨終之作，即便在今天各界提起它也不斷地稱讚。

這十年，眾人對庫克的評價褒貶不一，時常也拿他與喬布斯作對比，而蘋果如今的成就，從喬布斯的奠基與庫克的轉型，都是分不開的。

▼▼▼點擊率先了解Apple與iPhone 10年來的發展，Tim Cook真的不及Steve Jobs嗎？▼▼▼

+ 12

01 2007-2011：iOS奠基與全生態萌芽

第一代的iPhone誕生於2007年1月9日。

在那個諾基亞、三星、摩托羅拉霸佔手機市場的14年前，大洋彼岸iPhone的到來，僅僅上市6天就有着100萬部的激活量，震驚了世界。這一舉動或多或少的促進了同年11月Google創建了Android「開放手機聯盟」(Open Handset Alliance)，在當時無論是iOS還是Android都有着不小的相似度。

我們是一家軟件公司

雖然喬布斯曾經說過這樣的話，強大的硬件奠基也是不可或缺的。從iPhone到iPhone 3G、3Gs再到iPhone 4、4s，每一代硬件的提升都是巨大的，硬件的支持給了iOS系統更大的施展空間。或許至今都很多人認為iPhone的配置仍然很低，沒有iOS的優化，如今被各種「吊打」，但iPhone合理的運用着iOS和硬件，並將二者在性能、應用中榨乾所有作用。

iPhone 3G、3Gs時代為了順應3G的網絡環境得以升級，而iPhone 4到4s是將iPhone推向天花板的產品，在2010年左右Android已經逐漸的崛起，iPhone 4最終銷量達到4000萬部，算是交了一份不錯的答卷。

而在iPhone 4、4s進入國內的那兩年（2010-2011），iTunes在進一步優化的同時，開創了「生態」的萌芽，在當時國內的蘋果設備不多，手機鏈接電腦傳輸數據也僅僅只能用iTunes去同步。

而在同步、備份的過程中難免誤操作抹去重要資料，為此，蘋果也意識到目前iTunes的問題，逐漸着手去改變。

相關文章：蘋果手機改變世界7大功能 多點觸控等都不及這項重要▼▼▼

+ 3

02 2011-2017：iPhone 6到iPhone X 庫克接手後的大改變

iPhone 4、4s如此的厲害，但銷量最高的iPhone並不是它，而是三年後的iPhone 6/Plus。

這是庫克正式接手蘋果的初期，iPhone 5、5s可能在今天看來不是那麼成功，在當時的銷量也格外尷尬，當現在再提及這兩代iPhone時，人們或許僅僅記住了「土豪金」……

而在iPhone 6及6 Plus發布時，蘋果第一次在iPhone發布會中推出兩款手機，而在眾人面前， 更大尺寸的iPhone更受歡迎，「比更大還更大」標語在蘋果官網赫赫在目，庫克在此時也恰好迎合了大多數消費者的購買理念，「大」即是裏子、面子。

最終，iPhone 6系列以2.4億部的總銷量成為有史以來蘋果最暢銷的iPhone，這與小米手機在2018年全年的出貨量相同，但在當時一部iPhone的售價是小米的2、3倍，且iPhone手機是全球利潤最高的智能手機。

延伸閱讀：iPhone 13將成iPhone 6s後新一代神機 3大原因勢接棒成銷量王▼▼▼

+ 9

而在iPhone 6s、7、8三代中，用户已經看膩了4年多不變的外觀，在這期間庫克也是被質疑的幾年。確實，在iPhone 6到iPhone 8的那幾年，外觀模具基本沒怎麼動過，就連手機殼都沒有什麼大變化，正面的屏幕外玻璃可以說用了很多年。

但庫克還是在產品方面有着不斷地升級，暫且不談越發成熟，徹底杜絕「越獄」的iOS系統。庫克在iPhone 7時取消了3.5吋音頻接口並加入了雙攝的設計；在iPhone 8時代普及了無線充電技術，這兩點來看，iPhone並不是停滯不前的。

而iPhone X作為iPhone的十周年之作，即便它的OLED燒屏的令人髮指，信號、續航令人偶爾生厭，iPhone X終究開啟了全面屏時代，讓手機行業中出現了「屏佔比」的概念。

延伸閲讀：除了lightning不換成USB-C，iPhone歷代仲有7個大設計慢半拍▼▼▼

+ 3

03 2017-2021：震盪下的5G與自研M1晶片

可以說，iPhone 12作為蘋果第一款5G手機，是遲到的，並且遲的不是一點半點。

在近幾年國產Android手機不斷崛起的壓力下，iPhone 12變回了iPhone 4時代的直角設計，隨之而來的還有5G。在iPhone 11系列三後攝也延續了下來。

庫克很明白，5G的大功耗，iPhone是扛不住的，但沒想到iPhone 12系列中的mini款竟然剛剛發售就無人問津，最終不得不早早停產，而前不久發布的iPhone 13mini能否解決問題也是個未知數。

延伸閱讀：iPhone 13已非Apple力捧產品 要衝擊科技市場 真正關鍵是它▼▼▼

+ 4

對於此，庫克其實已經承認了近幾年iPhone的種種問題，信號和續航成為了iPhone最大的詬病。

無論怎麼更換基帶，由於iPhone特殊的天線設計，信號仍然不給力；而伴隨着目前行業中滿是5000多毫安大電池+65W甚至100W的快充環境中，iPhone依然使用了3000毫安左右的電池，快充也僅僅還不到30W。

而用了5年的瀏海終於變了，但……只是更窄，並沒有取消掉，要知道全面屏的MIX 4僅僅賣到4000多元……

在這個時期，iPhone一直在流失用户，無論是5G、120Hz高刷屏等等，iPhone實在是太慢了，庫克似乎已經將蘋果發展的異常安逸，而自研的M1晶片目前也存在問題尚需解決，這3、4年的蘋果已經早已沒有那麼多野心……

延伸閱讀：蘋果iPhone是真的無法擺脱瀏海嗎？點擊即睇三大關鍵▼▼▼

+ 10

04 寫在最後：庫克與喬布斯 不同時代 難分伯仲

庫克與喬布斯孰強孰弱，大多數人都會說二者都不是一個等級，喬布斯是一代偉人，庫克頂多是一個知名的企業家罷了。

而我認為，兩人的重要性是對等的，不存在誰超越了誰，誰又不如誰。

如果喬布斯沒有離開，那麼iPhone、iPad、MacBook將以更加快速的方式在不斷地升級，並且每年都緊跟時代的腳步，上市最尖端的產品，讓眾人找不到缺點。

而如果庫克在15-20年前就接過大旗執掌蘋果，那麼iOS、OS等系統或許將會給Android、Windows沉痛的打擊！讓其和塞拜一樣，在這個世界消失！

▼▼▼相關圖輯：點擊睇M1 Mac為什麼是Apple最重要發布▼▼▼

+ 2

但是，命運恰恰做了最好的安排。

現在的蘋果，或許產品方面依然讓很多用户頭大，但生態的模式、產品的平衡性、用户的受眾，都有着不同程度的提升。

所以，別再罵庫克了，他其實也在用自己的方式延續着喬布斯的理念和佈局，很多評論家也在庫克身上找到了喬布斯的影子，並且加以昇華。如果沒有庫克，或許現在的蘋果早已沒有往日的輝煌，甚至退居二線。

僅以此文紀念喬布斯離開十周年，庫克，任重而道遠！

相關圖輯：iPhone 13新升級 粉紅機身／微距鏡頭／大容量 8類人最適合換機▼▼▼

+ 6

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】