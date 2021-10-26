AirPods 3開箱實測，與第2代及Pro規格比併｜AirPods 3終於正式公布，10月26日正式推出，記者早幾天前已經將耳機入手，實測數天發現耳機雖然沒有主動降噪功能（ANC），但仍有多種升級重點，值得果迷入手。



AirPods 3換上了AirPods Pro接近的機身設計，雖然沒有主動降噪功能（ANC），以及改以開放式掛耳，卻加入不少新功能。記者提早了幾天將新耳機入手，立刻實測各項升級功能，以及與舊AirPods 2及AirPods Pro比較，好讓果迷入手前參考。

AirPods 3與iPhone 13同樣沒有膠膜包裝，以一次性撕貼取代。（龔嘉盛 攝）

👇👇AirPods 3開箱實測6大升級👇👇

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【升級1】 全新耳機設計

與上代AirPods不同，今次以AirPods Pro耳機設計，柄身較短，其開放式掛耳設計亦比上代掛耳掛得更穩固，記者戴上耳後無論如何搖晃頭部都沒有掉落。

開放式耳機設計，雖然沒有主動消噪功能，但隔音效果比上代更出色，收聽音樂時亦較上代不受外間噪音影響。而且對於入耳式耳機戴起來不適的用家，亦比AirPods Pro更好用，

AirPods 3與AirPods Pro耳機同樣擁有IPX4防水防汗功能，而AirPods 3充電盒亦都加入IPX4防水功能，用家就算放在口袋中都不怕因雨水弄濕弄壞。

上代AirPods或AirPods Pro都對應光線感應功能來操作耳機自動播放，不過有時放在枱面上時會誤觸，就算沒放在耳中都會播放音樂。今代AirPods 3卻改為全新的「皮膚感應」功能，當放在耳朵，才會播放／暫停音樂，聽歌、停播就更加準確。

【升級2】 音質提升

今代終於更換了全新的動圈單元，官方指它可呈現極盡細緻的音質。而記者就利用Apple Music及Moov收聽不同音樂時，就發現比上代AirPods 2，無講歌聲、人聲都更為清晰，而且低音力量亦夠勁。與AirPods Pro比較下，亦覺得音質稍為升級，音質及低音亦有所提升。

AirPods 3與AirPods Pro同樣對應「適應性EQ」功能，耳機內置感應器配合用家耳形來自動調節音樂，針對環境做出調整，令單元可表現出最好的聲音表現。

同樣與AirPods Pro一樣對應「空間音訊」功能，收看電影、Netflix時可收聽到有如整個環境的3D音效，而且四周圍的聲音亦會跟用家頭部追蹤，收看對應Dobly Atmos劇集如《魷魚遊戲》時的臨場感提升不少。

【升級3】 收音對話質素提升

與AirPods Pro同樣擁有非常出色的收音效能，內置風噪收音咪，減低外間噪音令通話時的聲音更清晰明亮。

記者就在繁忙的馬路邊實測AirPods 2、AirPods Pro及AirPods 3的通話功能，三者雖然都能消晰收音，但AirPods 3明顯人聲更為大聲及沒有AirPods Pro般久不久「斷續大細聲」的問題，通話質素的確提升不少。

【升級4】 MagSafe充電

AirPods 3同樣對應無線充電，而且更加入了MagSafe功能，可以直接磁吸在MagSafe充電板上，不怕因為位置放得不準而無法有效充電。不過如果將它放在iPhone 12／13上，因未能對逆向充電，而沒有任何反應。

【升級5】 續航力提升

續航力今代AirPods 3比上代，甚至AirPods Pro提升，如沒有開啟空間音訊功能時可連續播放6小時音樂（連充電盒充電約30小時），比上代的5小時或AirPods Pro的4.5小時更長（連充電盒充電約24小時）。

記者就實戰幾日，幾乎一日都用不完所有電量（包括有時放回充電盒回電），回到家還有4-50%電量，相當「襟用」。加上對應5分鐘可充約1小時續航力的快速充電功能，就更加實用。

【升級6 】 尋找功能

用家可以利用手機的「尋找（Find My）」為耳機作精確尋找，想找尋耳機位置時打開尋找app後，便可以感應耳機確實位置，而且更可以單獨耳機尋找，不怕再遺失耳機。

AirPods 2、3、Pro 三代規格比併（龔嘉盛 攝）

👇👇AirPods 3開箱細節及2、3、Pro規格比併👇👇

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AirPods 3外型與Pro接近，功能上亦比第2代大幅提升，雖然沒有ANC主動降噪功能，可是無論音質、功能上都比上代或Pro進步。尤其續航力提升後，就算晚上忘記了充電，用足2日都沒有問題。而它全新掛耳式設計，對於耳孔較小，或不習慣塞耳封閉式耳機的用家更好的選擇。 總結

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同場加映：Apple Watch series 7推出，記者實測近一個星期。先論結果，今代雖然外表與上代沒有多大分別，但發現其實有不少地方作出加強、微調及琢磨，令Apple Watch成為更完美的生活、運動兩用的智能手錶。



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