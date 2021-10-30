2021 影音智能手機推介｜近年人們在手機上看影片的時間越來越多，YouTube、Netflix 早已是每日必須，過一陣子連 Disney+ 都在香港正式上線，手機的娛樂用途就更大。

但用來睇片的手機要有何配套、規格？《香港01》科技玩物記者就為大家帶來影音手機的選購指南。



煲劇／影音專用手機選購須知 5 點

在手機規格越來越強大的今日，要隨便找一部有高清大屏幕的手機已非難事，但如果想要進一步提升影音方面的體驗，在入手新機前其實還有頗多學問：除了在視角上面可以屏幕方面可以對顯示技術有更高的要求，今年不少廠商亦在手機音質方面下了功夫，讓用家們的觀影聽覺享受得以提升。

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2021年8部煲劇手機推介

綜觀各廠在 2021 年推出的手機，於影音這一塊投資明顯有比過往更多，當然不同的影音技術比起過往成熟，亦是促成這個進步的主因。以下就為大家精選了 8 部顯示以及音效輸出都有不俗水平的機種，讓各位於影音方面有要求的讀者，選購新機時可以縮窄考慮的範圍。👇👇👇

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同場加映：消委會測13個通訊Apps Signal 等 4 款保安性滿分



香港消委會早前發表了一個有關即時通訊 Apps 的測試報告中，報告中一舉比較了 13 個手機通訊 Apps，當中除了有在香港較為多人使用的WhatsApp，亦有提及其他功能、安全性各異的選擇。

在 13 個通訊 Apps 當中，4 款被消委會報告於「傳送資料保密性 」一項被給予 5 分滿分，反映這批 Apps 除了在傳訊加密功能上做足功夫，更加入一些保護用戶隱私的特別功能；當中有一款為收費 App《Threema》，而其餘 3 款中被受好評的還有前些日子有不少港人轉用的《Signal》。

👇👇👇按圖放大看：消委會 13 個手機通訊 Apps 功能比較及評價👇👇👇

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