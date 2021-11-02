雙11／11.11 優惠接踵而來，友和﹑小米外，ElecBoy 和 豐澤也推出了雙 11 優惠活動，由 11 月 1 日起再 17 日，都有限量特價產品，包括小米﹑Marshall﹑Philips 等大熱品牌產品。



ElecyBoy 電器幫雙11優惠

ElecyBoy 電器幫由 11 月 1 日起，一連 17 日推出雙 11 優惠，每日早上 10 時都有限量閃購，低至半價入手人氣數碼產品，如 Marshall Stanmore II 無線音箱﹑米家無線吸塵器G10﹑JABRA Elite 75t 耳機等。搶限量優惠產品需要輸入指定的優惠碼，所以想知每日有什麼產品劈價，以及優惠碼詳情，可點下圖放大了解：

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折上折優惠

除了每日限定閃購和精選產品最低31折的優惠外，只要買滿指定金額，再輸入優惠碼，就可以再享額外折扣。

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同場加映：轉涼｜冷氣機收爐先洗機 否則開機隨時漏水 專家教７大保養貼士



踏入秋天，相信大家好快就要與冷氣機暫別。香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強向《香港01》科技玩物頻道記者提醒，如果無好好洗機，下次開冷氣機隨時會漏水，機身更有可能變蟑螂愛巢，出現5大危機！他指冷氣機收爐前，應該做好準備，親自教路7大保養貼士！

想知冷氣機收爐前7大保養貼士？即睇原文：轉涼｜冷氣機收爐先洗機 否則開機隨時漏水 專家教７大保養貼士