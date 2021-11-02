大疆DJI發布了新款全場景運動相機——DJI Action 2，這款運動相機的一個亮點是採用了模塊化設計，並支持多形態磁吸拓展選項，售價3449元起。
據大疆官方介紹，DJI Action 2集創新設計、旗艦性能與廣泛用途於一身，提供多形態磁吸拓展選項，適配多樣拍攝場景。無論是騎行、潛水等户外運動，還是聚會、旅行等愜意日常，DJI Action 2 都能輕鬆駕馭。
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DJI Action 2可以120fps的高幀率錄製4K分辨率視頻，支持155°超廣角拍攝。此外，大疆還為這款產品配備了HorizonSteady 地平線增穩技術，能夠自主檢測機身各個方向的抖動並進行有效抵消，並對水平方向的任意轉動進行補償，可進一步保持畫面平穩。
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