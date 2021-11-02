Apple HomePod mini新色上架，黃、橙、藍三色開箱，實機顏色比圖片更漂亮，與舊版有何不同？早前Apple發布會中除了公布新MacBook Pro及AirPods 3外，還加入了HomePod mini三款新色，包括橙、黃及藍色。三款新色今日終於正式登場，而且還立刻在實體店及網店上架。外媒早已開箱實試，究竟實機靚不靚？與舊版有沒有什麼不同？立刻睇。



HomePod mini新色，包括黃、橙、藍色今日起正式上架，早前不少外媒已將新機入手，包括9to5mac及YouTuber Brian Tong等，立刻看看實機開箱，以及究竟新機內裡與舊版有什麼不同。究竟新機值不值得入手？

三色HomePod mini今日正式上市（圖片來源：Brian Tong@Youtube）

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新機開箱，可以看到三款HomePod mini新色，包括橙色、黃色及藍色，基本上與新版iMac 24吋的橙、黃及藍色相當近似，顏色控的用家必定會喜歡。而且這三款新色實物都比不少人想像中更為鮮色，放在家中份外搶眼。

👇👇9to5mac及Youtuber Brian Tong為HomePod mini開箱，實物顏色比想像中更靚！👇👇

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與舊版同樣USB Type C電源線固定於HomePod mini上，用家並不可以拆下來，而繩織設計的電源線則與新版iMac同樣非常堅固不易弄斷。另外，電源線跟HomePod mini同樣色系，非常好看。可惜跟機的18W火牛則只是普通白色設計，如果跟HomePod顏色就更好。

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另外，新HomePod mini需要用家iPhone升上iOS 15.1後才可以配對安裝，配對時可以看到畫面亦會根據顏色而有不同改變，十分有趣。而且新iOS 15.1更對應Apple Music的無損音樂播放。

HomePod mini對應最新版本iOS 15.1，可播放Apple Music無損音樂（Apple）

參看完外媒開箱實測後可以看到三款新色HomePod mini基本上與之前黑／白色幾乎沒有不同，只是顏色上的不同。不過如果配合埋最新iOS 15.1後可收聽無損音樂外，用家放在家中當中Siri智能音箱功能已經非常強大，加上可以選擇自己喜愛／配合家中擺設的顏色後，以及只是七百多元的身價，仍然非常值得果迷入手。 總結

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